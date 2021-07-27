Em họ Kim Ngân lại gây tranh cãi: 'Chuyện chị Ngân rất bình thường nhưng qua tay Thúy Nga nhào nặn lại thành kịch tính'

Hậu trường 27/07/2021 21:17

Em họ Kim Ngân tiếp tục tố Thúy Nga từng đẩy quá câu chuyện của Kim Ngân lên để tạo kịch tính và còn bật mí nữ danh hài từng bị chửi tơi tả.

Thời gian qua, Thúy Nga đã từng sát cánh bên Kim Ngân và giúp đàn chị rất nhiều trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn dắt Kim Ngân đi cắt tóc, hát karaoke và ăn uống vô cùng vui vẻ. Thế nhưng khi những clip danh hài giúp đàn chị lên sóng lại nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ danh hài đã lợi dụng, thậm chí đánh đập Kim Ngân khiến Thúy Nga vô cùng khó xử.  

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Bên cạnh đó, em họ Kim Ngân cũng lên tiếng chỉ trích nữ danh hài liên tục. Mới đây, anh lại có những phát biểu gây tranh cãi về Thúy Nga. Cụ thể anh chia sẻ về câu chuyện xây mồ mả và cho rằng Kim Ngân là người cháu có hiếu và từng có ý góp 100 đô nhưng qua máy quay của Thúy Nga thì thành ra câu chuyện khác: "Tôi vẫn phải lên tiếng về Thúy Nga vì bức xúc quá. Rõ ràng, chuyện về chị Kim Ngân rất bình thường, nhưng qua tay Thúy Nga nhào nặn lại thành một câu chuyện rất kịch tính, drama, nhảm nhí và vô lý. Chẳng hạn, có lần dì tôi gọi điện cho vị sư cô từng ở cùng Kim Ngân để nói về chuyện xây mồ xây mả cho ông dượng Mười – người mà ngày xưa từng ở với Kim Ngân lúc nhỏ bên Việt Nam nhưng đã mất lâu rồi. Lúc dì tôi gọi điện có Kim Ngân ở đó. Dì tôi muốn gợi lại trí nhớ và tình thương của Kim Ngân nên mới kể lại câu chuyện về ông dượng Mười".

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"Khi dì tôi kể xong, Kim Ngân nhớ ra và bảo muốn đóng góp 100 đô để xây mồ mả cho ông dượng đó. Đó là tình cảm với con cháu, ông bà. Câu chuyện đó chỉ có Kim Ngân và sư cô biết thôi. Sáng hôm sau, Kim Ngân và sư cô đi cùng nhau tới quầy gửi tiền thì Thúy Nga ở đâu xuất hiện rồi lôi máy ra quay khi chưa được sự đồng ý của sư cô, thế là tạo thành cả một drama trên mạng. Từ câu chuyện về một đứa cháu hiếu thảo là chị Kim Ngân, qua máy quay của Thúy Nga lại thành câu chuyện về một gia đình nghèo khổ, ngửa tay xin tiền của một người bệnh tật". Em họ Kim Ngân bức xúc trình bày.

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Kim Ngân có cuộc sống khó khăn lúc về già - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khán giả còn tá hỏa khi anh chia sẻ Thúy Nga từng bị bà dì của anh chửi tơi tả, thực hư câu chuyện thế nào thì chỉ có "người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt" tuy nhiên thông tin này lại khiến fan tranh cãi. Anh cho biết: "Sau đó, bà dì tôi rất giận dữ, mới gọi cho Thúy Nga chửi tơi tả. Lúc này, Thúy Nga lại chối bay chối biến, bảo rằng không biết gì hết, trong khi Thúy Nga bẻ cong câu chuyện từ một đứa cháu hiếu thảo thành một người bệnh bị lợi dụng bởi một gia đình đói khổ. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn với gia đình tôi. Dì tôi giận lắm, bảo Thúy Nga rằng: 'Tôi đâu có nghèo mà tôi cần 100 đô của Kim Ngân, mà 100 đô cũng đâu thể xây mồ mả được. Đó chỉ là tình thương của Kim Ngân thôi, thế mà thành cả gia đình đi ăn xin".

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Em họ Kim Ngân cho rằng mọi chuyện qua bàn tay Thúy Nga bị nhào nặn khiến khán giả hiểu lầm: "Rõ ràng, qua bàn tay nhào nặn của Thúy Nga, câu chuyện thành một cái gì đó rất tồi tệ, nhảm nhí". 

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Nhan sắc 'chim sa cá lặn' của nữ ca sĩ lúc còn thanh xuân - Ảnh: Interner

 "Ngoài Thúy Nga, còn rất nhiều người đang cố tình bẻ cong sự thật. Họ đưa ra những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ về tôi và gia đình tôi cũng như những người muốn giúp đỡ Kim Ngân. Họ đặt điều, nói Kim Ngân bị giam cầm ở nhà tôi, rồi bị cảnh sát bắt giữ. Đó là chuyện vô lý. Kim Ngân đã giam cầm rồi lại còn bị cảnh sát bắt là sao, rất phi logic. Họ vu khống tôi và tôi đang liên lạc với sở cảnh sát để coi xem câu chuyện họ vu khống tôi ra sao".

Hiện tại, sau khi rời Thúy Nga thì em họ Kim Ngân đã cưu mang cựu ca sĩ. Tuy nhiên cuộc sống hiện tại của bà vẫn còn mang bệnh nên khán giả mong Kim Ngân mau sớm khỏe lại để có thể tái hòa nhập cuộc sống.

Mẹ Kim Ngân bất ngờ tố người cháu họ xa đả kích Thúy Nga: 'Nóng nảy làm loạn, nên hạ màn đi'

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Sau ồn ào đấu tố rùm beng trên MXH thì mới đây mẹ Kim Ngân lại một lần nữa lên tiếng bênh vực Thúy Nga và dành lời khuyên chân thành cho người cháu họ xa từng "nói ra nói vào" lúc trước.

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