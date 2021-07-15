Sau ồn ào đấu tố rùm beng trên MXH thì mới đây mẹ Kim Ngân lại một lần nữa lên tiếng bênh vực Thúy Nga và dành lời khuyên chân thành cho người cháu họ xa từng "nói ra nói vào" lúc trước.

Thúy Nga từng có thời gian giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong quá khứ. Tuy nhiên trong lúc khán giả cảm kích và gửi lời động viên cô thì một nhân vật tên từng lên tiếng chỉ trích nữ danh hài và còn làm mọi chuyện rối tung cả lên khiến mẹ Kim Ngân phải lên tiếng. Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet Cụ thể, mới đây bà đã dành một lá thư gửi lời cảm ơn đến Thúy Nga và có đôi lời tới nhân vật tự nhận là em họ Kim Ngân, bà bộc bạch: "Tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi viết lá thư này để trả lời cho ai còn thắc mắc về gia đình Kim Ngân. Về phần con và cháu, tôi đã khuyên chúng gửi lời cảm ơn tới Thúy Nga và khán giả. Con cháu tôi đã nghe lời, gửi lời cảm ơn Thúy Nga. Còn về phần cháu G.N. đang tự nhận em họ Kim Ngân, ngày đêm chỉ trích Thúy Nga và đòi lo cho Kim Ngân thay Thúy Nga, tôi không giao quyền gì cho cháu này hết. Tôi cũng đã khuyên cháu nên gửi lời cảm ơn Thúy Nga nhưng con mình nhiều khi nói còn không nghe huống chi là cháu chắt họ xa. Ai cũng lớn rồi, nên xin đừng kéo tôi vào cuộc, người nào làm thì tìm người đó". Có thể thấy trong tâm thư của mình chính bà cũng mong muốn người cháu họ hàng xa này lên tiếng cảm ơn Thúy Nga vì những hành động đẹp vừa qua mà nữ danh hài đã dành cho con gái bà.

Nhan sắc Kim Ngân lúc trẻ khiến khán giả xuýt xoa tiếc nuối - Ảnh: Internet "Ban đầu, Thúy Nga không hề xin tiền ai để lo cho Kim Ngân hết. Cộng đồng thương Kim Ngân nên mới gửi tiền cho Kim Ngân. Tôi cảm ơn mọi người. Ai giúp Kim Ngân tôi cũng đều mang ơn hết. Hôm trước, tôi có kêu Thúy Nga nên công bố số tiền mọi người gửi tới để khỏi mang tiếng với khán giả. Tôi nghe có người đòi thưa kiện Thúy Nga nên sợ Thúy Nga sẽ gặp rắc rối. Tôi có bảo Thúy Nga, rằng ai đòi tiền hay đòi đồ đã cho Kim Ngân thì nên trả lại. Tôi không dám nói tất cả vì sợ làm buồn những ai đã giúp mà không lấy lại". Kim Ngân và mẹ lúc trẻ - Ảnh: Internet Mẹ Kim Ngân còn đanh thép lên tiếng nếu ai động đến Thúy Nga bà sẵn sàng lên tiếng bảo vệ và làm chứng: "Về phần nhà cô Huyền (chủ nhà nơi Thúy Nga thuê phòng cho Kim Ngân), tôi đã nói với Thúy Nga là để tôi và con cháu lo tiếp. Nếu Thúy Nga có bị chuyện gì, tôi sẽ là người đứng ra làm chứng và bênh vực Thúy Nga. Tôi mong mọi người hãy làm chứng và chấm dứt câu chuyện này ở đây. Mỗi người mỗi ý, nếu cứ nói qua nói lại thì chuyện này không biết bao giờ mới chấm dứt. Tôi nói lên đây là lần cuối và tôi sẽ không nói nữa, cuối cùng thì người chịu thiệt thòi vẫn là Kim Ngân thôi. Kim Ngân bị bệnh, không giống những người vô gia cư bình thường".

Khán giả mong Kim Ngân mau khỏe lại để hòa nhập cuộc sống - Ảnh: Internet Cuối tâm thư, bà mong nhân vật tự nhận là cháu Kim Ngân không nên làm loạn và đã đến lúc hạ màn để mọi thứ trở nên bình yên như trước kia: "Về cháu G.N., người đang làm loạn mọi chuyện lên. Tôi khuyên cháu đừng nóng nảy và hãy nói lời xin lỗi thì cộng đồng mạng sẽ bỏ qua hết. Mình nên hạ màn đi cháu ạ, nghe lời cô đi con! Tôi xin chào và cảm ơn tất cả mọi người".

NÓNG: Thúy Nga gặp cao nhân quyền lực ‘hơn 10 đàn ông cộng lại’, phản tố kẻ kiện vụ Kim Ngân, sóng gió bắt đầu? Ngay sau khi dính vào vụ lùm xùm không đáng có vì giúp đỡ Kim Ngân, Thúy Nga đã quyết định gặp chị Hồng Trinh và kiện ngược lại những ai đã xúc phạm mình thời gian qua.

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