NÓNG: Thúy Nga gặp cao nhân quyền lực ‘hơn 10 đàn ông cộng lại’, phản tố kẻ kiện vụ Kim Ngân, sóng gió bắt đầu?

Hậu trường 14/07/2021 08:07

Ngay sau khi dính vào vụ lùm xùm không đáng có vì giúp đỡ Kim Ngân, Thúy Nga đã quyết định gặp chị Hồng Trinh và kiện ngược lại những ai đã xúc phạm mình thời gian qua.

Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong quá khứ tiếc là dư luận lại chia thành hai chiều và cho rằng cô lợi dụng đàn chị tuy nhiên cũng có fan lên tiếng bênh vực nữ danh hài. Song song đó thời gian qua Thúy Nga bị nhiều người bôi nhọ và vu khống nên cô quyết định gặp chị Hồng Trinh, người sẽ cùng Thúy Nga đi gặp luật sư làm cho “ra ngô ra khoai” mọi chuyện. 

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Chị Hồng Trinh sẽ phản tố những kẻ nói xấu Thúy Nga - Ảnh: Internet

Cụ thể mục đích của cuộc gặp gỡ, chị Hồng Trinh xác nhận sẽ làm 2 việc là phản tố những gì họ đã kiện Thúy Nga, đồng thời kiện những người bôi nhọ danh dự nữ danh hài. 

Mới đây nhất Thúy Nga đã chia sẻ hình ảnh gặp chị Hồng Trinh lên trang cá nhân. Nữ danh hài tự tin vào cách nói và làm của người chị này và hào hứng cho biết: “Hôm nay, Thuý Nga chính thức được gặp gỡ chị Hồng Trinh bằng xương bằng thịt. Bữa giờ chỉ nghe chị nói chuyện chứ không chưa biết chị ra sao ah nên làm cũng thực sự hơi lo nhưng hôm nay khi tiếp xúc trò chuyện với chị và khi chứng kiến chị ngồi làm việc với ông Luật Sư thì cảm thấy tự tin và nể cái cách 'Nói là làm của chị'… tự nhiên mình cảm thấy như có 'Người hùng Batman xuất hiện cứu mình cho kkhông còn bị cái cảm giác chới với giữa vòng xoáy bão táp”.

Ngoài ra cô cũng cho rằng chị Hồng Trinh quyết đoán hơn 10 người đàn ông cộng lại và có cảm giác được che chở an toàn: “Chị Hồng Trinh nay mặc váy có hoa văn nhìn điệu đà nữ tính nhưng cá tính thì lại mạnh mẽ quyết đoán bằng 10 người đàn ông cộng lại. Hôm nay, Thúy Nga cũng mặc váy và có cái cảm giác mình được làm cô gái đang được sự yêu thương che chở từ chị và các tình yêu thương của tất cả mọi người ở khắp muôn nơi. Đỡ vơi bớt cái cảm giác mọi hôm 1 mình thân đàn bà cứ phải một mình chống đỡ gồng mình làm thành luôn đàn ông tự bảo vệ lấy thân mình che chở cho gia đình và con nhỏ”.

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Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân nhiều thứ trong cuộc sống tuy nhiên lại dính phải lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet

Kết thúc bài đăng, cô cho biết thêm đã tranh cãi rất nhiều vấn đề cùng chị Hồng Trinh và đùa vui rằng cả hai mặc áo màu vàng là vô tình chứ không hề đu trend theo thiên hạ: “Họ đẩy chà đạp và dồn mình vô chân tường để thấy sự tăm tối, nhưng từ xa nhiều bàn tay và tia sáng nắm lấy tay mình và sẽ có người dìu mình để không bị sợ hãi hay thấy nhiều chông gai nữa. Mong rằng Thúy Nga sẽ thấy được ánh sáng của công lý và công bằng cho mình. Hôm nay, 2 chị em thảo luận và cũng tranh cãi nhiều vấn đề lắm… nhưng bất chợt chị em tôi nhìn nhau và phá lên cười vì 1 điều là 2 người ko hẹn mà lại có sự kết nối là cùng mặc áo Màu Vàng. Vô tình thôi chứ 2 chị em không cố tình mặc áo Vàng để đu trend đâu ah”.

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Bài đăng của Thúy Nga cùng chị Hồng Trinh gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều fan vào bình luận rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó Thúy Nga từng bị cảnh sát Mỹ hỏi thăm về việc quay clip Kim Ngân. Ngoài ra cô còn bị kẻ xấu liên tục tấn công và vu khống trên mạng xã hội rằng đã đánh đập, lợi dụng Kim Ngân khiến cô vô cùng stress và mệt mỏi. Tuy nhiên mẹ ruột Kim Ngân đã gửi lời cảm ơn cô về việc giúp đỡ đàn chị và chia sẻ nhiều thông tin quý giá không như dân mạng đồn đoán.

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Khán giả hy vọng tương lai nếu Thúy Nga rời Kim Ngân thì bà sẽ mau chóng khỏe lại để hòa nhập với cuộc sống - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng của Thúy Nga vẫn gây xôn xao dư luận và nhận nhiều bình luận từ fan hâm mộ trên khắp thế giới. 

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