Cao Thái Sơn đã quy ẩn showbiz và có cuộc sống bình yên bên Mỹ. Thế nhưng anh cũng không để showbiz bình yên khi có những màn tố qua tố lại với Nathan Lee khiến MXH rùm beng thời gian qua. Để đáp lại tình cảm của fan hâm mộ và đanh thép dằn mặt những kẻ chê anh bụng mỡ, Cao Thái Sơn đã tung một loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn lên MXH.

Cao Thái Sơn và Nathan Lee có màn đấu tố qua lại rùm beng trước đó - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong ảnh nam ca sĩ tạo dáng như lực sĩ và kèm caption giãi bày cho dân mạng thấu hiểu: "Sau khi bị mấy em chê anh bụng mỡ, anh đã nhịn cơm rồi, chỉ lóc mỡ ăn dần mấy ngày để siết khô. Với tỷ lệ mỡ thừa còn rất ít, da ngăm giòn tan đúng kiểu không cần phơi nắng. Ấy thế mà mùa dịch thứ 2 rồi vẫn chưa có người rước, ai ưng thì gả luôn đi. Chúc cả nhà hạnh phúc bình an, dù ở nhà cũng ráng vận động để cơ thể có đề kháng tốt vượt qua bệnh tật nhé".