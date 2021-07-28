Có ai ngờ màn khoe body thần sầu của Cao Thái Sơn lại vô tình hút antifan vào bình luận kém duyên và còn mang chuyện giới tính ra 'chặt chém'.
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Cao Thái Sơn đã quy ẩn showbiz và có cuộc sống bình yên bên Mỹ. Thế nhưng anh cũng không để showbiz bình yên khi có những màn tố qua tố lại với Nathan Lee khiến MXH rùm beng thời gian qua. Để đáp lại tình cảm của fan hâm mộ và đanh thép dằn mặt những kẻ chê anh bụng mỡ, Cao Thái Sơn đã tung một loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn lên MXH.
Cụ thể, trong ảnh nam ca sĩ tạo dáng như lực sĩ và kèm caption giãi bày cho dân mạng thấu hiểu: "Sau khi bị mấy em chê anh bụng mỡ, anh đã nhịn cơm rồi, chỉ lóc mỡ ăn dần mấy ngày để siết khô. Với tỷ lệ mỡ thừa còn rất ít, da ngăm giòn tan đúng kiểu không cần phơi nắng. Ấy thế mà mùa dịch thứ 2 rồi vẫn chưa có người rước, ai ưng thì gả luôn đi. Chúc cả nhà hạnh phúc bình an, dù ở nhà cũng ráng vận động để cơ thể có đề kháng tốt vượt qua bệnh tật nhé".
Bài đăng của nam ca sĩ Anh Sai Rồi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tràn vào góp ý và comment rôm rả: "10 kiểu thì 9 kiểu gồng lên, nhìn nó không nam tính Sơn à. Mà thường nữ tính thì nó lại hay gồng khi chụp ảnh", "Sao bụng vẫn to hơn trước vậy", "Bê đê mà đòi nam tính". Tuy nhiên cũng có những bình luận khen và ủng hộ nam ca sĩ: "Anh Sơn đẹp mà tốt tính,dân mạng sao khắt khe, tạo ác nghiệp làm gì, ngồi mà xỉa xói thì dân mạng ở nhà chăm lo cho con mình sống đạo đức đi"...
Cao Thái Sơn là một nam sĩ nổi tiếng của Việt Nam, anh sinh tại Hà Nội, quê quán tại Thừa Thiên – Huế. Ca sĩ điển trai được biết đến với vai trò chuyên dòng nhạc trẻ tuy nhiên cũng vướng nhiều scandal tình - tiền trong sự nghiệp của mình. Anh từng theo học ở trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ra nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến như Pha Lê Tím, Anh Sai Rồi, Quá Đỗi Tổn Thương.
Hiện tại bài đăng khoe ảnh cơ bắp của anh vẫn đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.