Mới đây, một hotgirl đình đám VBiz đã chia sẻ ảnh gầy rộc, thậm chí cô còn ho ra máu và dân mạng đã vào quan sát lại các ảnh cũ của cô cũng gầy lộ xương ngực đáng báo động.

Khả Ngân là hotgirl nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng chinh qua nhiều vai diễn thế nhưng đến khi tham gia Hậu Duệ Mặt Thời bản Việt remake thì tên tuổi của cô mới được nhiều bạn trẻ biết đến. Trong phim cô thủ vai nữ bác sĩ bên cạnh nam diễn viên chính Song Luân. Bài đăng mới nhất của Khả Ngân trên Instagram - Ảnh: Chụp màn hình Được biết hiện nay, Khả Ngân rất chăm chỉ đóng phim truyền hình. Cô tham gia quay phim nhiều nên xuống cân trông thấy rõ. Nhiều bức ảnh cô khoe lên Instagram nhìn thấy rõ lộ cả xương ngực. Dù ảnh tập thể dục thể thao nhưng trông Khả Ngân quá gầy, thậm chí có tài khoản còn phải vào nhắc nhở 'vòng 1 của tôi đâu rồi'.

Khả Ngân khoe ảnh tập thể thao trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Một số bình luận đáng chú ý của dân mạng khi trông thấy Khả Ngân quá ốm so với trước kia: "Không cần phải gầy đến vậy đâu chị", "Khả Ngân lên cân chút xíu sẽ đẹp hơn nhiều"... Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn vào thả tim và dành cho cô nhiều lời động viên: "Em thích xem phim chị đóng lắm, chị đẹp của em", "Khả Ngân xinh quá"...

Fan nhận xét là quá gầy nhưng một số khác vẫn dành cho cô tình cảm nồng nhiệt - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Khả Năng đã chia sẻ hình ảnh gầy rộc và còn có thông tin cô ho ra máu khiến fan vô cùng lo lắng. Nhiều dân mạng thắc mắc có lẽ do cô làm việc quá sức và dành cho cô nhiều sự quân tâm trên MXH. Hình ảnh của Khả Ngân từng chia sẻ khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình Một số ảnh lộ cả xương ngực của hotgirl - Ảnh: Internet Khả Ngân hay Ngân Sushi là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu ảnh và người dẫn chương trình người Việt Nam. Cô từng tham gia đóng nhiều bộ phim nổi tiếng và sở hữu gương mặt ăn ảnh, ấn tượng. Ngoài ra cô còn từng tham gia TV Show, Bước Nhảy Hoàn Vũ được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Khả Ngân thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet Hiện tại hình ảnh gầy rộc của Khả Ngân vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều lời động viên chân thành.

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