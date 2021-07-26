Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà

Hậu trường 26/07/2021 16:28

Có ai như người đẹp, siêu mẫu quốc tế đình đám Hà Anh ở nhà tránh dịch lại diện bikini sặc sỡ làm cà ri gà khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt'.

Hà Anh từng là siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, cô về nước tham gia Hoa hậu hoàn vũ cùng năm với Thùy Lâm, tuy nhiên không thể vào sâu vòng chung cuộc. Sau đó, siêu mẫu từng tham gia ghế nóng một chương trình thực tế tìm kiếm người mẫu đình đám và cũng chinh qua vị trí "vơ-đét" trên sàn diễn Việt Nam.

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 1
Hà Anh từng chinh qua một số cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế 

Bẵng đi thời gian lâu không làm mưa làm gió trên sàn catwalk thì mới đây, Hà Anh đã "đốt mắt" thiên hạ khi diện bikini xông pha vào bếp làm gà rán. Bà nội trợ Hà Anh vẫn sexy, giữ phong độ khoe body chuẩn nhất làng mẫu qua bộ bikini vàng rực họa tiết hoa văn cực trendy. 

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 2
Khi chị đại làng mẫu khoe món cà ri 

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 3Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 4Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 5

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 6

Nhưng thiên hạ lại chỉ chăm chú vào body và bộ bikini nóng bỏng mắt 

Khán giả dành cho cô lời khen có cánh vì ngoài tài năng catwalk thần sầu thì siêu mẫu cũng có thể lấn sân làm đầu bếp trong tương lai vì kỹ năng nấu ăn khéo léo của mình.

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 7
Hà Anh ở cuộc thi HHHV VN 2008
Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 8

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 9Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 10Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 11

Nói về việc khoe dáng chuẩn qua bikini thì mấy ai qua mặt được Hà Anh 

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội. Nàng mẫu và Oliver Dowden (người Anh, tên thường gọi là Olly) về chung nhà vào tháng 7/2016. Chồng Hà Anh sinh năm 1984, hiện là giáo viên tiểu học của một trường quốc tế tại TP.HCM. Cả hai có con gái đầu lòng tháng 6/2018. Siêu mẫu từng chia sẻ rằng: "Vợ chồng tôi sống tiết kiệm, làm việc thiện thời dịch" nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà - Ảnh 12
Hà Anh cùng gia đình nhỏ trong một lần nghỉ dưỡng ở resort  

Hiện tại những hình ảnh khoe body đồng hồ cát làm cà ri gà của Hà Anh vẫn nhận sự chú ý lớn từ khán giả.

Ảnh: Tổng hợp

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