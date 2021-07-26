Tại gia mùa giãn cách, siêu mẫu Vbiz mặc bikini khoe vòng một 'nóng hừng hực' để đi ... làm cà ri gà

Bẵng đi thời gian lâu không làm mưa làm gió trên sàn catwalk thì mới đây, Hà Anh đã "đốt mắt" thiên hạ khi diện bikini xông pha vào bếp làm gà rán. Bà nội trợ Hà Anh vẫn sexy, giữ phong độ khoe body chuẩn nhất làng mẫu qua bộ bikini vàng rực họa tiết hoa văn cực trendy.

Hà Anh từng là siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, cô về nước tham gia Hoa hậu hoàn vũ cùng năm với Thùy Lâm, tuy nhiên không thể vào sâu vòng chung cuộc. Sau đó, siêu mẫu từng tham gia ghế nóng một chương trình thực tế tìm kiếm người mẫu đình đám và cũng chinh qua vị trí "vơ-đét" trên sàn diễn Việt Nam.

Nhưng thiên hạ lại chỉ chăm chú vào body và bộ bikini nóng bỏng mắt

Khán giả dành cho cô lời khen có cánh vì ngoài tài năng catwalk thần sầu thì siêu mẫu cũng có thể lấn sân làm đầu bếp trong tương lai vì kỹ năng nấu ăn khéo léo của mình.

Hà Anh ở cuộc thi HHHV VN 2008

Nói về việc khoe dáng chuẩn qua bikini thì mấy ai qua mặt được Hà Anh

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội. Nàng mẫu và Oliver Dowden (người Anh, tên thường gọi là Olly) về chung nhà vào tháng 7/2016. Chồng Hà Anh sinh năm 1984, hiện là giáo viên tiểu học của một trường quốc tế tại TP.HCM. Cả hai có con gái đầu lòng tháng 6/2018. Siêu mẫu từng chia sẻ rằng: "Vợ chồng tôi sống tiết kiệm, làm việc thiện thời dịch" nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Hà Anh cùng gia đình nhỏ trong một lần nghỉ dưỡng ở resort

Hiện tại những hình ảnh khoe body đồng hồ cát làm cà ri gà của Hà Anh vẫn nhận sự chú ý lớn từ khán giả.

Ảnh: Tổng hợp