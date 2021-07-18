SỐC: Anh Bo Đan Trường ly hôn Thủy Tiên

Hàng triệu khán giả hâm mộ Đan Trường đã vô cùng tiếc nuối trước thông tin nam ca sĩ đã ly hôn vợ sau bao năm hạnh phúc.

Ca sĩ Đan Trường và vợ đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên chị Thủy Tiên (vợ chính thức của Đan Trường) vừa thừa nhận cô và nam ca sĩ đã ly hôn vào sáng ngày 18 tháng 7 khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

Chị Thủy Tiên cho hay: "Thời điểm này, thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy tôi xin thông báo mình và anh Đan Trường đã ly hôn".

Đan Trường và bà xã Thủy Tiên

Đan Trường cũng bộc bạch thêm về cuộc hôn nhân vừa qua: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo ly hôn trong thời gian này. Nhưng tôi mong khán giả hiểu và thông cảm".

Thủy Tiên bật mí thêm rằng do cả hai có những khắc biệt trong suy nghĩ dù đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc và nuôi dưỡng tình cảm tuy nhiên mọi thức không như mong muốn.

Khán giả xuýt xoa tiếc nuối khi nghe thông tin này - Ảnh: Internet

Vợ Đan Trường tâm sự thêm: "Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, gia đình đúng nghĩa. Tôi và anh Trường đã yêu thương chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được quả ngọt là bé Mathis Thiên Từ. Tôi tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của cha mẹ".

Cả hai từng hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Cô cũng cho biết thêm đã không còn cảm thông và chia sẻ, khoảng cách địa lý xa xôi cũng là một phần nguyên do làm mọi thứ không thể hàn gắn lại được. Thế nên lựa chọn chia tay là giải thoát cho nhau một cách tốt nhất.

Thủy Tiên chia sẻ thêm: "Tôi vẫn luôn tin tưởng, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và việc kết thúc một chặng đường đã qua sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc sống. Vì thế, xin lỗi và mong cha mẹ không quá buồn lòng về chuyện chúng con".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-anh-bo-dan-truong-ly-hon-thuy-tien-413081.html