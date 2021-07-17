Chị đẹp Lý Nhã Kỳ 'trần tình' tin bao máy bay VIP cho 350 ngôi sao lên Đà Lạt du hí mùa dịch, CDM đề xuất 'cho kẻ xấu ra vành móng ngựa'

Hậu trường 17/07/2021 14:27

Tự dưng họa trên trời rơi xuống, Lý Nhã Kỳ đã nhanh chóng lên tiếng ngay trên trang cá nhân của mình.

Lý Nhã Kỳ dù đã rời xa sân khấu và màn ảnh nhỏ tuy nhiên những thông tin về cô luôn hot trên mọi mặt trận. Ngoài sở hữu BST kim cương tiền tỷ thì chị đại showbiz còn có resort tận Đà Lạt với gam màu trắng muốt sang trọng ai nhìn qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Khu resort của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ có 16 căn villa có view hướng rừng và vườn, có khu nhà hàng trong và ngoài vườn, có khu giải trí và cafe. Mỗi một villa đều có một khu vườn hoa riêng biệt.

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Resort đẳng cấp của Lý Nhã Kỳ ở Đà Lạt mộng mơ khi đêm về - Ảnh: Internet

Đang yên đang lành thì bỗng dưng thị phi lại bủa vây diễn viên "Kiều nữ và đại gia" khi có ai đó đăng thông tin lên mạng xã hội cho rằng cô đã bao máy bay cho 350 nghệ sĩ lên khu resort Lý Nhã Kỳ ở Đà Lạt.

Ngay lập tức nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận trên trên trang cá nhân, cô cảnh cáo những kẻ vì buôn bán đất đai mà bất chấp mọi thủ đoạn là không thể chấp nhận được: “Lần đầu tiên tui cọc đến mức hết kiềm chế được nha! Chỉ vì muốn bán đất đai mà mất luôn nhân tính đi PR kiểu vậy khiến cho biết bao nhiêu người hoang mang rồi gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ chúng tôi. Tôi không cần biết mục đích bạn muốn bôi nhọ tôi, hạ bệ uy tín hay muốn mang phiền phức đến cho tôi”. 

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Lý Nhã Kỳ là ngôi sao giàu sang bậc nhất VBiz - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chị đẹp còn bật mí rằng vì kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nên lãnh đạo ở Đà Lạt phải vào cuộc xác minh: “Nhưng làm ơn bớt bớt đi bạn. Cái status thông tin của bạn đã khiến các Lãnh đạo trên Đà Lạt hoang mang và phải cử đoàn đi kiểm tra thông tin xác thực, họ đã áp lực và mệt trong công cuộc chống dịch bảo vệ an toàn cho người dân lắm rồi. Đừng rảnh và đừng vì cái ích kỷ cá nhân, gato của mình để gây thêm tiêu cực cho cộng đồng nha. Cám ơn”.

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Chị đại showbiz bác thông tin xấu do một tài khoản tung lên mạng để PR bán đất - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng nhiều fan của nữ diễn viên trăm tỷ đã vào dành cho cô nhiều lời động viên và lên án kẻ xấu: “Xử lý của bạn rất nhân văn, và hơn nữa trong mùa dịch này hãy bớt đi sự đi lại đừng làm khổ các chiến sĩ cũng như những người anh hùng áo trắng đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh”, “Đúng là rảnh thiệt chứ”, “Dịch không lo, đi lo dựng chuyện hại người, chị cho nó đứng trước vành móng ngựa 1 lần cho nó biết chị”...

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Nhiều khán giả đồng cảm cho cô, ca sĩ Nguyên Vũ cũng dành sự quan tâm cho nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình
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Được biết, Resort của Lý Nhã Kỳ nằm ở vị trí trắc địa tại thành phố Đà Lạt. Khu nghỉ dưỡng có diện tích trên 15000 m2, và đang khai thác khoảng 7.000m2 - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng của Lý Nhã Kỳ vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về rất nhiều bình luận trái chiều.

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