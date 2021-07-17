Tiệc thác loạn không phải mới nổi lên gần đây mà thực ra đã bắt đầu "đến tai" công chúng từ nhiều năm về trước. Năm 1992, ông hoàng nhạc Sến Ngọc Sơn được Việt Kiều tên Pierre Tân mời tham gia một buổi tiệc với lời gợi ý “mang theo bao cao su, sung độ cho mọi đối tượng...” từng gây rúng động dư luận.

Bên cạnh đó, danh ca nhạc sến cho biết, anh bị bắt không phải vì những trò đồi trụy trong tiệc sinh nhật: “Tôi bị bắt rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi bị bắt lại vì được trả tiền nhiều để hát những ca khúc bị cấm”. Về chi tiết nhạy cảm "bao cao su", Ngọc Sơn trần tình, vào những năm 90, khi bắt đầu có người bị HIV ở Việt Nam, người dân đang hưởng ứng phong trào chống AIDS nên treo bao cao su lên cây Noel cho vui và đây là phòng trào rất được khuyến khích khi đó.

Báo chí thời đó cho biết tiệc mang đậm chất thác loạn, nhạc mở ầm ĩ. Khi công an ập vào thì Ngọc Sơn cũng bị bắt và đối diện với bản án của pháp luật. Ông hoàng nhạc Sến sau đó thừa nhận: “8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều”. Vào dịp họp báo chương trình kỷ niệm 50 năm ca hát, lần đầu tiêng Ngọc Sơn lên tiếng với truyền thông về sự việc. Anh cho hay, câu chuyện năm nào bị thêu dệt rất nhiều: “Mỗi lần người ta nói về Ngọc Sơn là nói tôi ăn chơi trác táng, bị bắt tại chỗ vì cởi quần cởi áo, mang bao cao su, tham gia tiệc thác loạn . Tôi khẳng định chuyện đó toàn là những chuyện được người ta thêu dệt, không hề đúng sự thật”.

Ngọc Trinh và những hình ảnh gây sốc thuở mới gia nhập làng mẫu

Vào năm 2011, nữ hoàng bikini Ngọc Trinh cũng tá hỏa khi những bức ảnh hơi “nhạy cảm” tại vũ trường bị tung lên mạng. Nhiều khán giả chóng mặt với ảnh uốn éo và ăn mặc phản cảm của người đẹp Trà Vinh. Điều này khiến khán giả tranh cãi bởi phía Venus - đơn vị quản lý của người mẫu Ngọc Trinh từng lên kế hoạch xây dựng hình ảnh cho Ngọc Trinh là một hotgirl trong sáng khi gia nhập làng mẫu. Sau đó, bầu sô Vũ Khắc Tiệp đã phản hồi với Dân trí: “Đó là những bức ảnh Trinh chụp cùng các bạn trong một chuyến du lịch tại Thái Lan cách đây 2 năm. Lần đó đi chơi có 5 cô bạn gái và người trang điểm tên Mỹ Tâm. Người đàn ông trong ảnh chính là Mỹ Tâm. Theo tôi, đây là ảnh chụp những người bạn đùa nghịch cùng nhau, không có vấn đề gì cả. Nếu báo chí không xóa mặt người trang điểm tên Mỹ Tâm, và xóa mặt cô bạn gái của Ngọc Trinh, độc giả sẽ thấy những bức ảnh không 'nghiêm trọng' như những gì đã đưa tin”.

Ngọc Trinh và những tấm ảnh bị dân mạng 'đào' lên trong vũ trường thời đó - Ảnh: Internet

"Hoa hậu ăn chơi" phải xin lỗi về ảnh thác loạn

Góp mặt trong một buổi tiệc thác loạn khác ở vũ trường có hậu bối của Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu năm 2012 Julia Hồ. Sau khi giật vương miện cô bị khán giả phanh phui những tấm ảnh ăn mặc hở hang và hành động khiêu khích quá trớn trong quán bar.

Julia Hồ sau khi đăng quang cũng lên tiếng xin lỗi về những tấm ảnh hớ hênh trong quán bar trước công chúng - Ảnh: Internet

Chính người đẹp cũng đã lên tiếng xin lỗi công chúng sau đó: ''Tôi muốn gửi đến công chúng lời xin lỗi, do tôi quá vô tư, không cân nhắc khi đăng tải những hình ảnh nhạy cảm khiến mọi người bức xúc. Tôi cũng mong mọi người không nên nhìn nhận vấn đề ở góc cạnh xấu”.

Siêu mẫu nội y Đài Loan và nghi án tiệc sex tập thể

Sao thế giới cũng từng có những buổi tiệc thác loạn rúng động truyền thông. Như người mẫu Trương Lập Lôi (Đài Loan) từng đại diện cho không ít nhãn hiệu đồ lót và cũng từng tham gia phim truyền hình Chiếc mũ đỏ và con sói hoang. Cô từng khiến khán giả choáng váng với nghi án tham gia tiệc sex tập thể khi bức ảnh cô gái trong bức hình ở tư thế bị kẹp cứng giữa hai thanh niên khỏa thân bị khán giả phát hiện.

Bức ảnh xôn xao showbiz xứ Đài vì khán giả cho rằng nhân vật nữ trong ảnh là Trương Lập Lôi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên Trương Lập Lôi sau đó xác nhận có tới dự liên hoan ca nhạc nhưng một mực phủ nhận tham gia sex tập thể. Sự nghiệp của cô cũng ảnh hưởng ít nhiều sau vụ lùm xùm trên và buổi tiệc thác loạn bì nhiều người cho rằng không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.

Dù tất cả đã trôi qua nhưng hình ảnh của các ngôi sao tham gia tiệc thác loạn vẫn ít nhiều khiến công chúng ngán ngẫm. Mỗi sự vụ được truyền thông phanh phui, mổ xẻ với hy vọng các ngôi sao trẻ xem đây là bài học đắt giá của đàn anh, đàn chị đi trước để “thấy mà tránh xa” trên bước đường làm nghệ thuật đầy rẫy những rủi ro và cám dỗ.