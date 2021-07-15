Giữa bão drama 'tung chưởng' Du Uyên, CĐM 'đào' ngôn tình xưa của Cindy Lư khen Đạt G tấm tắc

Hậu trường 15/07/2021 21:30

Bài đăng của Cindy Lư khen Đạt G đang khiến dân mạng xôn xao giữa ồn ào 'tung chưởng tình cũ.

Đoạn clip nghi vấn Đạt G từng xông vào "tung chưởng" tình cũ Du Uyên ngay tại nhà nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên sau đó, cả hai không lên tiếng giải thích thêm. Dù vậy “nhất cử nhất động" của cặp đôi và những người liên quan đều khiến dư luận đặc biệt chú ý. 

dat g 1
Cindy Lư khoe con ốc to tặng bạn trai giữa bão drama - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa bão drama, mới đây, dân mạng lại bất ngờ “đào” lại phát ngôn cũ của Cindy Lư - người yêu Đạt G hiện tại, liên quan đến nam ca sĩ. Được biết, cô từng dành những lời khen ngợi đến bạn trai và khẳng định anh đã trưởng thành hơn trước.

dat g 2 

Giữa bão drama 'tung chưởng' Du Uyên, CĐM 'đào' ngôn tình xưa của Cindy Lư khen Đạt G tấm tắc - Ảnh 3

Cả hai hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Ảnh: Internet

Cindy Lư bộc bạch: "Mình không biết đối với người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai đứa nhỏ (con riêng của Cindy Lư) và mình, Đạt cực kỳ tốt. Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều". Bài đăng này được Cindy Lư chia sẻ khi vừa công bố thiên hạ hẹn hò với Đạt G. Lúc đó, giọng ca Bánh mì không đang vướng phải lùm xùm hậu chia tay với Du Uyên. 

dat g 3
Nụ hôn nồng nàn cả hai dành cho nhau - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip Đạt G "tung chưởng" bạn gái cũ Du Uyên bị lan truyền rầm rộ, về phía Cindy Lư vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Cô còn hào hứng khoe con ốc thật to như món quà sinh nhật hoành tráng cho Đạt G.  Khán giả cho rằng Cindy Lư rất khôn khéo trong trường hợp này và đây là cách tốt nhất để giải quyết êm xui mọi chuyện.

Rùm beng nghi án Đạt G 'tung chưởng' lên mỹ nhân Bánh mì không, Gia Bảo và Cindy Lư có động thái gì?

Rùm beng nghi án Đạt G 'tung chưởng' lên mỹ nhân Bánh mì không, Gia Bảo và Cindy Lư có động thái gì?

Cindy Lư và Gia Bảo đã có động thái trên trang cá nhân giữa lùm xùm Đạt G 'đi đường quyền' Du Uyên.

Xem thêm
Từ khóa:   Đạt G đánh đập Du Uyên tình cũ Đạt G Đạt G và Du Uyên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 40 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36