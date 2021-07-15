Giữa bão drama 'tung chưởng' Du Uyên, CĐM 'đào' ngôn tình xưa của Cindy Lư khen Đạt G tấm tắc

Bài đăng của Cindy Lư khen Đạt G đang khiến dân mạng xôn xao giữa ồn ào 'tung chưởng tình cũ.

Đoạn clip nghi vấn Đạt G từng xông vào "tung chưởng" tình cũ Du Uyên ngay tại nhà nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên sau đó, cả hai không lên tiếng giải thích thêm. Dù vậy “nhất cử nhất động" của cặp đôi và những người liên quan đều khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Cindy Lư khoe con ốc to tặng bạn trai giữa bão drama - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa bão drama, mới đây, dân mạng lại bất ngờ “đào” lại phát ngôn cũ của Cindy Lư - người yêu Đạt G hiện tại, liên quan đến nam ca sĩ. Được biết, cô từng dành những lời khen ngợi đến bạn trai và khẳng định anh đã trưởng thành hơn trước.

Cả hai hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Ảnh: Internet

Cindy Lư bộc bạch: "Mình không biết đối với người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai đứa nhỏ (con riêng của Cindy Lư) và mình, Đạt cực kỳ tốt. Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều". Bài đăng này được Cindy Lư chia sẻ khi vừa công bố thiên hạ hẹn hò với Đạt G. Lúc đó, giọng ca Bánh mì không đang vướng phải lùm xùm hậu chia tay với Du Uyên.

Nụ hôn nồng nàn cả hai dành cho nhau - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip Đạt G "tung chưởng" bạn gái cũ Du Uyên bị lan truyền rầm rộ, về phía Cindy Lư vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Cô còn hào hứng khoe con ốc thật to như món quà sinh nhật hoành tráng cho Đạt G. Khán giả cho rằng Cindy Lư rất khôn khéo trong trường hợp này và đây là cách tốt nhất để giải quyết êm xui mọi chuyện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-bao-drama-tung-chuong-du-uyen-cdm-dao-ngon-tinh-xua-cua-cindy-lu-khen-dat-g-tam-tac-412764.html