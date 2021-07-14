HOT 100 độ: Vy Oanh mẹ tròn con vuông, đặt tên con theo ‘thần số học’ khiến một nhân vật ẩn danh mừng rớt nước mắt

Người quản lý trang cá nhân đồng thời cũng là "admin bí ẩn" đã giúp Vy Oanh thông báo tin vui con của cô nặng 3,3 kg và vô cùng háu ăn, bụ bẫm: “Con ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc khôn tả của ba mẹ, anh chị và gia đình nội ngoại hai bên và lời chúc lành của mọi người khắp nơi, lời cầu nguyện của các đấng bề trên. Tạ ơn Chúa và mẹ Maria luôn dõi theo con. Trộm vía con sinh to nhất nhà, 3kg3, háu ăn, lanh lợi, hồng hào, bụ bẫm. Một thiên thần mạng Thổ ra đời để gắn kết keo sơn bền chặt cho gia đình toàn mạng Kim và Hoả thật tròn trịa”.

Thời gian vừa qua có thể nói lùm xùm bủa vây cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh. Cô liên tục lên mạng đấu tố với một nữ đại gia tuy nhiên mọi việc bỗng chấm dứt khi ca sĩ Đồng Xanh thông báo đi đẻ. Thiên hạ đang mong ngóng quý tử của cô thì mới đây admin trang page của nữ ca sĩ đã báo tin vui cho khán giả cùng chúc mừng: Vy Oanh đã mẹ tròn con vuông.

Ngoài ra nhân vật này còn bật mí thêm Vy Oanh khéo chọn ngày sinh đẹp cho con của cô, và còn dự định đặt tên con theo thần số học: “Mẹ Oanh sinh thường mà còn chọn được cả tháng đẹp, ngày đẹp lại còn giờ đẹp nói ra thật khó tin, làm được điều này chắc chắn không thể thiếu đôi bàn tay vàng của một người bác sĩ vang danh và cả sự cố gắng kiên trì của mẹ Oanh con đấy nhé. Cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá, hộ lý...đã chăm sóc mẹ con con rất chu đáo nữa. Làm được gì tốt nhất cho con mẹ Oanh đều đạt được tốt hơn cả kế hoạch đề ra đấy. Giờ thêm cho baby một cái tên theo thần số học nữa nhé, tin hay không tin thì làm được gì cứ làm cho con nhỉ? Mà nhìn mặt con là biết phước phần lắm rồi, cưng lắm. Thế là mẹ Oanh đã đạt được mơ ước một ngôi nhà ríu rít tiếng trẻ thơ, sum vầy viên mãn rồi nhá”.

Khán giả mong cô mau chóng lấy lại phong độ và mãi tươi vui như thế này - Ảnh: Internet

Cuối bài tâm sự admin này cho rằng cảm xúc muốn rớt nước mắt vì mừng và còn mong Vy Oanh giữ sức khỏe theo lời bác sĩ. Ngoài ra còn nhắn nhủ lời cảm ơn của Vy Oanh dành cho mọi người: “Là một người thân trong gia đình, Ad tự dưng rớt nước mắt theo niềm hạnh phúc của chị. Yêu thương quá! Hôm nay em xuất viện về chứ ông bà mong lắm rồi đấy. P/s: Hôm nay mẹ Oanh đã hứa với cả nhà không sử dụng điện thoại ít nhất 1 tháng trừ những việc quan trọng để giữ sức khỏe sau sinh theo lời bác sĩ & dành hết cho các con và gia đình đấy, những khán giả yêu thương chị Vy Oanh cũng hãy yên tâm nhé. Ad cập nhật tin cũng vì nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm, thăm hỏi. Chị Vy Oanh gửi lời cảm ơn tình cảm của mọi người gần xa. Chúc mọi người bình an trong mùa dịch”.