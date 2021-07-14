Sau ồn ào kiện tụng, Vy Oanh đi đẻ ‘thượng lưu’ như đi tiệc, tỉnh queo xinh đẹp lạ thường

Sau cuộc chiến lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng những tưởng Vy Oanh sẽ nặng trịch tấm lòng khi chuẩn bị đi đẻ ai ngờ cô vui vẻ như đi tiệc khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.

Khi nhiều khán giả lo lắng cho Vy Oanh bị stress sau màn đấu tố rùm beng mạng xã hội thì hình ảnh mới được chia sẻ cho thấy, cô đi đẻ vui vẻ lạc quan như đi tiệc. Admin của Ca sĩ Đồng Xanh hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân: “Làm đến lúc đi đẻ là có thật. Với một người ham việc lại chu đáo như chị nhà tớ, chẳng hiểu công việc ở đâu ra mà suốt ngày tất bật. Trước khi nằm ổ, thôi thì đủ các loại công việc gọi tên để sắp xếp. Khoảng chục ngày trước khi sinh còn kịp chuẩn bị phòng chu đáo cho bé lớn bé nhỏ, sắp xếp công việc chu đáo lại còn làm được vài chuyến thiện nguyện trước khi yên tâm nằm ổ đấy. Đi sinh mùa dịch nội ngoại hai bên chỉ được ngắm babe qua camera thôi, hạn chế tối đa người vào bệnh viện. Chị tớ tung tăng tươi tắn vào phòng sinh, mọi người ớ ra hỏi: ‘Chị đi sinh hay đi tiệc đó? Ai vào đây cũng đau đớn quằn quại sao chị tỉnh queo còn xinh đẹp? Thế chị sinh mổ ạ? Chị tớ tủm tỉm: Không, Vy Oanh sinh thường’”.

Ngoài ra nhân vật quản lý trang fanpage của Vy Oanh còn cho biết thêm Vy Oanh rất bản lĩnh như đàn ông và khuyên mọi người không nên lo sốt vó: “Đấy, chị tớ thế đấy, chỉ có ở bên cạnh mới biết chị tớ là người phụ nữ kiên cường, bản lĩnh và lạc quan đến thế nào, chả hiểu sao lúc nào cũng cười cũng quan tâm người khác từng chút một trong khi mọi người thì cứ sốt vó lo cho chị. Nhìn thì mong manh thế mà nói cái gì một là một hai là hai cứ như đàn ông í. Lắm lúc tớ nghĩ nàng ấy chắc đã vượt quá giới hạn của một người bình thường rồi chăng? Không có gì làm lung lay tinh thần thép của chị được luôn trời ạ”.

Admin trang page của Vy Oanh chia sẻ hình ảnh cô đi đẻ khiến dân mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan vào dành cho cô lời chúc sức khỏe và mong 'mẹ tròn con vuông' - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người hâm mộ để lại dòng chúc mừng ca sĩ Đồng Xanh sẽ mẹ tròn con vuông để sau khi sinh xong cô có thể tiếp tục trở lại sân khấu cống hiến cho khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-on-ao-kien-tung-vy-oanh-di-de-thuong-luu-nhu-di-tiec-tinh-queo-xinh-dep-la-thuong-412505.html