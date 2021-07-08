Ca sĩ Vy Oanh thuở mới vào nghề: 'Non tay' đến 'ngây thơ', lên sóng không chừa một phong cách nào

Vy Oanh là cái tên gây sốt MXH trong thời gian gần đây khi vướng vào lùm xùm 400 tỷ với nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng.

Thời gian gần đây Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng là hai cái tên gây nhức nhối cộng đồng mạng khi liên tục tố qua tố lại rồi "nâng giá" những món tiền từ thiện lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến khán giả choáng váng. Trong khi Vy Oanh tuyên bố sắp đi đẻ thì mới đây bà chủ Đại Nam tuyên bố sẽ chi 5000 tỷ thậm chí là cả chồng sổ đỏ nếu Vy Oanh thực hiện chi 400 tỷ đồng. Hai cường nữ đang có những tháng ngày không bình yên trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Cư dân mạng đang lót dép hóng theo drama trên thì bỗng dưng một loạt ảnh thời trang cũ của Vy Oanh được ai đó “đào” lại khiến fan bối rối.

Cụ thể trong ảnh Vy Oanh đội tóc giả, trang điểm tông trầm theo phong cách cổ điển vô cùng lạ mắt. Cô cũng diện những dáng đầm bông, đầm xòe rồi bới tóc kiểu cô dâu… Nhiều fan cho rằng có lẽ lúc này cô mới chập chững vào nghề nên còn non tay trong cách đầu tư trang phục hoặc do stylist chưa chọn trang phục phù hợp nên mới có vẻ hơi "ngây thơ". Có fan còn quan sát hình ảnh và cho rằng Vy Oanh dậy thì rất thành công vì bây giờ trông sang chảnh và đẳng cấp hơn nhiều lần.

Phong cách tóc bới đầm 'xì tin' xòe rất trend ở thập niên trước - Ảnh: Internet Phải chăng cô học lỏm style của con búp bê ôm trên tay để tạo điểm nhấn cho toàn khung ảnh - Ảnh: Internet Một kiểu tạo dáng na ná Shakira của Vy Oanh với tông make up đậm - Ảnh: Internet Kiểu tóc cực hot của cô dâu sắp lên xe hoa về nhà chồng - Ảnh: Internet Khi xem những bức hình này, đa phần cộng đồng mạng ủng hộ Vy Oanh nhiệt tình với style sang trọng hiện tại trong những chiếc túi hàng hiệu tiền tỷ hơn là style những năm trước đó. Thậm chí nhiều người còn khen nếu quay về thập niên 90 thì những bức ảnh cô chụp trông cũng rất trend ở thời điểm đó. Khán giả cho rằng Vy Oanh hợp với kiểu tóc bới quý bà đơn giản và cái hoa mơ tinh tế hơn - Ảnh: Internet Cô diện đầm kiểu dáng đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng - Ảnh: Internet Khán giả cho rằng sau bao năm làm nghề Vy Oanh đã lột xác hoàn hảo và sở hữu style đẳng cấp nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet Hiện tại những tấm ảnh của Vy Oanh vẫn khiến khán giả xôn xao và bàn tán rôm rả hết sức.

‘Thắng làm vua, thua đi đẻ’ Vy Oanh xin ngừng vì sắp lâm bồn và mỉa mai bà Phương Hằng thua 1-0, kịch hay kết thúc? Cuộc đấu tố qua lại giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng đang đến hồi cay cấn thì bỗng Vy Oanh tuyên bố ngừng cuộc chơi vì sắp đi đẻ khiến dân mạng cười ‘lên bờ xuống ruộng’.

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