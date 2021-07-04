Bà Phương Hằng rơi và 'thế cực bí' khi Vy Oanh 'đòi' hạn vắc xin trong 2 ngày: '15 triêụ liều vắc xin không phải bó rau ngoài chợ'

Sau khi đòi bà Nguyễn Phương Hằng 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Đồng Xanh gặp nhiều phản ứng khác nhau.

Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang có những ngày tháng không mấy bình yên trên mạng xã hội. Sau khi cả hai công khai đấu tố nhau thì cư dân mạng luôn lót dép hóng câu chuyện của cả hai bên không biết khi nào mới đến hồi kết. Bà Phương Hằng thì hạ mình van xin Vy Oanh 200 tỷ làm quỹ mổ tim, còn nữ ca sĩ thì lôi lại chuyện quá khứ bị bà Hằng nói xấu, vu khống và quyết đâm đơn kiện. Sự việc đang “dầu sôi lửa bỏng” thì mới đây Vy Oanh tiếp tục nhắc nhẹ bà chủ Đại Nam về chuyện hành thiện cũ. Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang vướng phải những lùm xùm không đáng có trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Cụ thể Vy Oanh yêu cầu bà Phương Hằng thực hiện lời hứa 15 triệu liều vắc xin trong quá khứ và viết nhẹ lên trang cá nhân như sau:

“Ok cô NPH đã van xin thì Vy Oanh đồng ý cho cô Hằng 400 tỷ nếu: Cả nước đợi cô quá lâu rồi, nên con mong trong vòng 2 ngày là đến 10h sáng ngày 5/7/2021 nếu cô nộp đủ chỉ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống dịch Covid thì Vy Oanh sẵn sàng tặng cô 400 tỷ gấp đôi lời van xin của cô để cô đi shopping 1 lần như cô nói he. Cô Hằng tự hứa trước 97 triệu dân cho dịch Covid cấp bách 1000 tỷ, 15 triệu liều vắc xin từ cách đây nhiều tháng trước, tuy nhiên con chỉ cần cô nộp 200 tỷ (giảm nhiều cho cô vì cô bảo không ai có 1000 tỷ tiền mặt rồi cô nhé). Mong cô cố làm được là con làm theo gấp đôi ngay”.

Vy Oanh từng tung những thủ tục cần thiết để kiện bà Phương Hằng - Ảnh: FB Ngoài ra cô còn cho rằng vợ chồng bà chủ Đại Nam rất giàu, không nên “xin đểu” và “giãy đành đạch” như thế: “Cô Hằng tự hứa trước và là người lớn, cô bảo cô giàu nhất Việt Nam mà, 200 tỷ thấm thía gì đâu cô nhỉ? Cô hứa trước làm trước đi con làm theo ngay. Thời gian mấy tháng cũng quá lâu để cô chuẩn bị rồi phải không? Chứ như cô hôm xin con 200 tỷ mà tự dưng ra quy định 3 ngày sao coi được, cái này có phải xin đểu,... trong khi con không hề lên mạng khoe kim cương hột xoàn hay hứa hẹn quá nhiều rồi xin ngừng như cô nhen. Hôm nay con vui nên mới trả lời cô nè...”. Bài đăng nhắc nhẹ bà Hằng 15 triệu liều vắc xin gây chú ý của ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Khi bài đăng vừa lên sóng khá nhiều cư dân mạng đã vào phản ứng trong đó có bình luận đáng chú ý: “Lại một pha thách đấu kiểu chơi với **. Làm như vaccine muốn mua là đặt Grab ship liền vậy đó", hay như "15 triêụ liều vắc xin không phải bó rau ngoài chợ muốn là có". Tuy nhiên, cũng có nhiều cư dân mạng ủng hộ cô đòi cho tới cùng để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Bên dưới bài đăng một comment phản ứng của một tài khoản dành cho cô - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên cũng có fan ủng hộ Vy Oanh quyết đòi 15 triệu liều vắc xin cho dân đỡ khổ - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại bài đăng vẫn đang gây xôn xao dư luận và nhận khá nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Giữa drama kiện cáo bà Phương Hằng, cư dân mạng 'tố' Vy Oanh giấu nhẹm những 'bí mật' này ‘nhanh như chớp’? Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang nóng hơn bao giờ hết khi nữ ca sĩ Đồng Xanh đã gửi đơn kiện bà chủ Đại Nam, tuy nhiên ghé thăm trang cá nhân của cô nàng, CĐM phát hiện các bình luận xấu đã bị ẩn một cách nhanh chóng.

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