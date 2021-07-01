Mặc bà Phương Hằng réo gọi vụ 200 tỷ từ thiện, Vy Oanh đăng đàn ẩn ý: 'Sáng nào ngủ dậy cũng nghe ké các cô cậu chim hót véo von...'

Mới đây, bất ngờ nữ ca sĩ đã chia sẻ về một món đồ chơi giả mà cô vừa mua được kèm một bài đăng khá ẩn ý: "Sáng nào ngủ dậy cũng nghe ké các cô cậu chim hót véo von từ nhà bác hàng xóm. Bầu hổng có tay nuôi chim thiệt, định chơi đồ giả mua online tận Trung Quốc xa xôi gửi về mừng quá, ai dè nó bé tẹo trong lòng bàn tay vậy nè, rồi sao chơi. Tặng cả nhà link nhạc dưới đây chim hót suối reo đầu ngành vui tai chào ngày mới nha. Thiên nhiên thật tuyệt".

Bà Nguyễn Phương Hằng từng van xin Vy Oanh 200 tỷ để thực hiện quỹ mổ tim mang tên của cô. Tuy nhiên Vy Oanh chưa có động thái đáp trả trực tiếp mà chỉ buông lời bóng gió sau những phát ngôn đanh thép của bà Phương Hằng. Khác với tâm thế trước đó luôn sẵn sàng "tay đôi" với bà chủ Đại Nam, nay cô chọn cách im lặng và không quan tâm đến những lùm xùm xung quanh câu chuyện trên.

Ngay sau khi bài đăng lên sóng nhiều khán giả đã dự đoán cô đang nhắc đến bà Phương Hằng và cố tình "cà khịa" những câu phán của vị doanh nhân này trên livestream là "chim hót bên tai". Dù đây chỉ là suy luận của công chúng nhưng câu chuyện vẫn khiến dân tình xôn xao bàn tán. Một số fan cũng tiếp tục có những chia sẻ ẩn ý khó hiểu bên dưới bài viết này.

Ngay bên dưới bài đăng cô cho rằng 'không quan tâm làm gì cho mệt' - Ảnh: Chụp màn hình

Vy Oanh từng đăng tải nội dung chú ý sau khi bà chủ Đại Nam cho rằng vợ chồng cô giàu mà chưa thấy đi làm từ thiện, xin hẳn 200 tỷ để làm quỹ mổ tim: "Có ai định làm gì mình thì làm luôn có điều nhớ hộ giúp trên có đạo trời, luật nhân quả - dưới có pháp luật! Ngoài ba mẹ, gia đình và vài người Vy Oanh chịu ơn ra thì V.O chỉ trả lời hoặc nói chuyện với những người V.O cảm thấy còn chút tôn trọng! Câu chuyện những tưởng Vy Oanh nhận lời xin lỗi là xong, mà đến nay tròn tháng rồi sao thấy như Cô dâu 8 tuổi, mà phim này phim hài!". Cả nhà comment hộ em "đằng ấy" bỏ hết từ thiện ghi đơn là vì cty ĐN thua lỗ cơ mà trên mạng vu là do em với 3 chị bạn nà thế nào, ra làm sao, e chưa hiểu cho lắm nhỉ, não nay sao chậm tiêu ta?".

Bà Phương Hằng cũng có màn "đáp trả" trong livestream của mình rằng: “Nếu có 200 tỷ đóng góp vô thì tôi bỏ thêm 1000 tỷ nữa...”.

Bà Phương Hằng từng van xin Vy Oanh 200 tỷ để làm quỹ mổ tim tuy nhiên nữ ca sĩ chưa lên tiếng rằng bản thân có muốn chi hay không mà chỉ im lặng về vấn đề này - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại câu chuyện của cả hai vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Sau bài đăng ẩn ý của ca sĩ Vy Oanh trên trang cá nhân thì hiện tại bà Phương Hằng vẫn chưa có phát biểu gì thêm.