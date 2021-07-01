Lùm xùm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội bùng nổ khiến nhiều người dân biết đến nữ đại gia Đại Nam và dành nhiều cảm tình cho bà. Thế nhưng, sau 4 tháng lôi kéo nhiều cái tên vào cuộc chiến của mình, bà đã khiến ít nhiều người hâm mộ quay lưng.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng tố cáo ông Võ Hoàng Yên sử dụng tiền của mình sai mục đích. Bên cạnh đó vợ ông Dũng "lò vôi" còn cho rằng vị “thần y” này chữa bệnh không có hiệu quả. Thời điểm đó, khán giả đã rất cảm ơn bà vì sau 13 năm tin tưởng vào "tài năng" của ông Võ Hoàng Yên thì mọi chuyện "trong kẹt" được bà thẳng thừng phanh phui, một mình đứng ra công kích và chính thức nhờ pháp luật "ra tay". Ngoài việc khẩu chiến trên các buổi livestream, bà Phương Hằng còn gửi đơn thư tố cáo đến các cơ quan chức năng để mong muốn vụ việc được rõ ràng. Đến hiện tại, một vài ca sĩ diễn viên có dính líu đến ông Võ Hoàng Yên như Nhật Kim Anh, Phan Đinh Tùng, Hoài Linh cũng được cư dân mạng đào bới. Sau đó các “khổ chủ” người thì im lặng, kẻ thì giải thích và phủ nhận liên quan đến vị "thần y" này.

Bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên từng có thời gian đấu tố nhau rùm beng MXH - Ảnh: Internet Không dừng lại ở đó, thời gian qua nhà đài VTV đã bất ngờ vào cuộc và làm hẳn một phóng sự “vạch trần” ông Võ Hoàng Yên thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube và nhiều sự ủng hộ. Không chỉ riêng khán giả của VTV mà fan của bà Hằng cũng thường xuyên réo tên vị “thần y” này dưới các bình luận trên mạng xã hội và mong bà chủ Đại Nam hãy lên tiếng một lần nữa.

VTV từng vào cuộc 'vạch trần' ông Võ Hoàng Yên trước đó - Ảnh: Chụp từ clip Khi đang được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình về việc "vạch trần" thẳng thắng ông Võ Hoàng Yên thì bất ngờ bà Phương Hằng bẻ lái sang "bốc phốt" giới nghệ sĩ. Hàng loạt tên tuổi như Hoài Linh, Trang Trần, và nhiều cái tên khác ... đều được mang vào các chủ đề livestream của bà. Bên cạnh đó vị doanh nhân này còn công kích một số nhân vật lạ được cho là bạn bè trên trang cá nhân. Thậm chí chuyện đóng/mở quỹ từ thiện hay dừng hoạt động khu du lịch Đại Nam cũng được mang lên Facebook bàn tán xôn xao khiến khán giả cho rằng mọi việc đã đi ngoài dự đoán. Khi đẩy sự việc đi quá xa, nhiều người từng một thời ái mộ bà Hằng trở nên ngao ngán. Một vài fan chân chính dành cho vợ ông Dũng "lò vôi" một lời khuyên chân thành rằng đừng nên lạm dụng mạng xã hội. Đáng chú ý, chính cậu IT ruột của bà Hằng cũng dành nhiều tâm thư cho "chị đại" Đại Nam. Anh cho rằng bà Hằng “tâm bệnh” khiến khán giả hết sức lo lắng. Một người khuyên bà Hằng không nên lạm dụng mạng xã hội vì đang đi quá xa vấn đề Bà Hằng từng đăng status giải thể công ty nhưng sau đó lại xóa khiến khán giả khó hiểu - Ảnh: Chụp màn hình Có lẽ sau khi xem những lời khuyên từ cư dân mạng bà Hằng nên hiểu rằng họ quay lưng là để bà chủ Đại Nam nên dừng lại đúng, tránh việc càng ngày càng đi xa vấn đề khiến sự yêu mến và quan tâm cũng khán giả dành cho bà cũng giảm dần.

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ Dù khá giàu có và sở hữu vali kim cương bạc tỷ nhưng cũng có lúc bà Nguyễn Phương Hằng phải hạ mình cầu xin một nữ ca sĩ đang sống tại Mỹ để thực hiện lý tưởng cao đẹp.

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