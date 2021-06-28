Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ

Xã hội 28/06/2021 17:22

Dù khá giàu có và sở hữu vali kim cương bạc tỷ nhưng cũng có lúc bà Nguyễn Phương Hằng phải hạ mình cầu xin một nữ ca sĩ đang sống tại Mỹ để thực hiện lý tưởng cao đẹp.

Ngoài những lần livestream đụng chạm giới showbiz thì khán giả còn biết đến bà Nguyễn Phương Hằng qua những chuyến từ thiện trải dài khắp đất nước. Bà còn sở hữu quỹ mổ tim Hằng Hữu giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên mới đây vợ ông Dũng lò vôi đã báo dừng toàn bộ quỹ từ thiện khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. 

Nhiều cư dân mạng dành cho bà lời khuyên hy vọng bà suy nghĩ lại để có thể tiếp tục hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Và bất ngờ thay khi mới đây, quản lý Hà Lee của bà chủ Đại Nam đã chia một tâm thư khá dài, trong đó có ý định của bà Hằng về quỹ mổ tim Hằng Hữu.

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ - Ảnh 1

Ngay sau khi khóa Facebook bà Phương Hằng đã có chia sẻ mới trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee - Ảnh: Internet

Trong tâm thư, bà Phương Hằng cho biết đây là lần đầu tiên bà làm ăn mày, ăn xin để đi cầu xin người khác. Bà cũng cho rằng vợ chồng Vy Oanh khá giàu có và thành đạt thì họ dễ dàng làm từ thiện và giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh: “Tôi có tìm hiểu và được biết chồng của Vy Oanh là một doanh nhân rất giàu và nổi tiếng. Cô đang sống ở nước ngoài cùng gia đình với một cuộc sống rất sang chảnh. Và cô ấy nói rằng vợ chồng tôi không là gì cả so với sự nghiệp của vợ chồng cô ấy. Hôm nay tôi gửi tâm thư này đến chồng của Vy Oanh... tôi xin thay mặt cho tất cả những trẻ em nghèo bệnh tim ở Việt Nam để cầu xin anh 200 tỷ thôi, để phục vụ cho Quỹ mổ tim Hằng Hữu đổi thành "Quỹ mổ tim Vy Oanh", vì tôi tin chắc một điều, với sự thành công của anh, như những gì Vy Oanh đã nói, thì chắc 200 tỷ này chỉ là cái búng tay”.

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ - Ảnh 2

Tâm thư được quản lý Hà Lee của bà Phương Hằng chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bà cũng khẳng định sẽ chờ đợi lời hồi đáp từ vợ chồng nữ ca sĩ trong tương lai: “Đây cũng là cơ hội để thể hiện mình. Tháng 10 này, tôi chính thức ngừng hoạt động Quỹ mổ tim Hằng Hữu và tôi hi vọng sẽ được thay đổi thành tên của vợ anh - Quỹ mổ tim Vy Oanh sẽ được ra đời vào tháng 10 năm nay. Tôi tin chắc qua tâm thư này, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều hi vọng một TRÁI TIM LƯƠNG THIỆN tạo phước đức cho đời... Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc”. 

Ngay sau khi bài chia sẻ lên sóng, khá nhiều cư dân mạng nể phục độ thâm thúy của bà Hằng dành cho ca sĩ Vy Oanh. Mọi người nhanh chóng vào comment rôm rả: “Không biết hết mùa chuối năm sau đã có chưa nữa Quý vị ơi… Mình chuẩn bị từ ủng hộ cô Phương Hằng thành chuyển sang hâm mộ Vy Oanh nếu có quỹ mổ tim Vy Oanh nhé quý vị”, “Em Hằng thật là ngoạn mục có vợ chồng Vy Oanh thay thế thật ấm lòng cho trẻ thơ nghèo”.

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ - Ảnh 3

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ - Ảnh 4
Một số bình luận của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại bài đăng đang gây khá nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Khán giả đang mong chờ Vy Oanh lên tiếng chính thức về sự việc này. Bên cạnh đó mọi người cũng khen bà chủ Đại Nam hết sức tinh tế và lịch sự trong cách ứng xử dù trước đó đã có lùm xùm với nữ ca sĩ trên.

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ - Ảnh 5
Trước đó bà chủ Đại Nam đã thông báo tạm ngưng quỹ mổ tim Hằng Hữu - Ảnh: Chụp màn hình 
Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ - Ảnh 6
Vy Oanh hiện vẫn đang im lặng - Ảnh: Internet

Hiện tại quỹ Hằng Hữu của bà Phương Hằng dự kiến sẽ tạm dừng vào tháng 10 sau bao năm hỗ trợ cho các bệnh viện lớn. Hiện tại nữ ca sĩ Vy Oanh vẫn chưa lên tiếng về vấn đề trên.

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