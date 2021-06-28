NÓNG: Facebook bà Nguyễn Phương Hằng ‘bay màu’ khó hiểu sau tin đồn trốn nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam?

Sau lùm xùm trở mặt cùng cậu IT “ruột” Nhâm Hoàng Khang thì mới đây bà chủ Đại Nam cũng đã tạm ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu trong sự tiếc nuối của khá nhiều người hâm mộ. Bà cũng từng chia sẻ tâm dư dài muốn tìm một chốn bình yên trong tâm hồn và rời xa thị phi. Tuy nhiên đáng chú ý nhất là thông tin bà cho rằng có ai đó xấu miệng đã đồn bà bị ngân hàng xiết nợ, sắp bị đuổi khỏi Đại Nam.

Sau tin đồn bị xiết nợ bà Phương Hằng vẫn còn livestream trước đó không lâu

Trong khi cư dân mạng vẫn đang bán tín bán nghi thì khi lên Facebook gõ từ khóa “Nguyễn Phương Hằng” đã không còn tìm thấy trang cá nhân của vợ ông Dũng lò vôi. Bên cạnh đó, nhiều lời đồn xung quanh việc bà Hằng từ bỏ làm người nổi tiếng cũng khiến fan xuýt xoa tiếc nuối. Dù bà đã thay đổi ít nhiều trong phong cách livestream, tập trung ca hát nhiều hơn làm người xem thích thú tuy nhiên bỗng dưng bà lặn mất tăm sau buổi lên sóng tối ngày 27/6 khiến cõi mạng vô cùng tò mò chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.