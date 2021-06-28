NÓNG: Facebook bà Nguyễn Phương Hằng ‘bay màu’ khó hiểu sau tin đồn trốn nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam?

Hiện tại khi tìm kiếm tên Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới đã không còn thấy hiển thị thông tin tài khoản khiến fan vô cùng hoang mang.
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Sau lùm xùm trở mặt cùng cậu IT “ruột” Nhâm Hoàng Khang thì mới đây bà chủ Đại Nam cũng đã tạm ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu trong sự tiếc nuối của khá nhiều người hâm mộ. Bà cũng từng chia sẻ tâm dư dài muốn tìm một chốn bình yên trong tâm hồn và rời xa thị phi. Tuy nhiên đáng chú ý nhất là thông tin bà cho rằng có ai đó xấu miệng đã đồn bà bị ngân hàng xiết nợ, sắp bị đuổi khỏi Đại Nam.
Trong khi cư dân mạng vẫn đang bán tín bán nghi thì khi lên Facebook gõ từ khóa “Nguyễn Phương Hằng” đã không còn tìm thấy trang cá nhân của vợ ông Dũng lò vôi. Bên cạnh đó, nhiều lời đồn xung quanh việc bà Hằng từ bỏ làm người nổi tiếng cũng khiến fan xuýt xoa tiếc nuối. Dù bà đã thay đổi ít nhiều trong phong cách livestream, tập trung ca hát nhiều hơn làm người xem thích thú tuy nhiên bỗng dưng bà lặn mất tăm sau buổi lên sóng tối ngày 27/6 khiến cõi mạng vô cùng tò mò chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước đó bà Nguyễn Phương Hằng từng viết một tâm thư khá dài. Bà kể về những tháng ngày làm người nổi tiếng bất đắt dĩ phải sống chung với bao điều tiếng và sự chỉ trích của cư dâ mạng. Thậm chí bà còn cho biết đã khóc rất nhiều. Bên cạnh đó, vợ ông Dũng "lò vôi" cũng mong muốn tìm một nơi mới để cùng gia đình đến đó thay đổi môi trường sống và tìm sự bình yên không màng thị phi. Có phải vì thế mà bà đã quyết tâm khóa facebook để bớt ồn ào chuẩn bị cho một cuộc sống mới trong tương lai?
Hiện tại phía bà Hằng vẫn chưa có thông tin gì thêm sau khi khóa trang cá nhân.