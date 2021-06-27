Bị bà Phương Hằng ẩn ý 'dạy đời' dù đáng tuổi con, IT bạc tỷ bất ngờ 'đáp trả', chấm hết mối quan hệ với bà chủ lớn?

Xã hội 27/06/2021 16:38

Sau khi cho bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng cậu IT có ý ‘dạy đời’ mình thì mới đây Nhâm Hoàng Khang đã chia sẻ bài đăng mới trên trang cá nhân gây chú ý.

Nhâm Hoàng Khang từ có thời gian gắn kết sát sao bên bà chủ Đại Nam và luôn sẵn sàng giúp bà mọi rắc rối trên mạng xã hội bất chấp điều kiện. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng ẩn ý tố cậu IT bạc tỷ có ý dạy đời mình trên trang cá nhân thì ngay sau đó cậu IT “ruột” của bà đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân.

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Cõi mạng đang xôn xao vì cho rằng bà Phương Hằng và cậu IT truyền nhân trở mặt? - Ảnh: Internet

Có lẽ vẫn còn sự tôn trọng trước đó dành cho đàn chị nên anh đã đưa ra một bài chia sẻ khá chân thành và tình cảm. Cụ thể anh viết: “Hôm nay là bữa livestream cuối cùng hay nhất, đầm ấm nhất, tình cảm và ý nghĩa nhất của chị. Em chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh và những cố gắng của chị sẽ thành công tốt đẹp. Dù chưa gặp chị bao giờ nhưng tình cảm và ký ức này sẽ mãi trong tim. Em đã quá lo lắng rồi, chị thật xứng đáng là một bà chủ Đại Nam”. Có lẽ đây là bài viết cuối cùng của nam IT dành gửi đến cho bà chủ Đại Nam sau loạt "hiểu lầm" giữa cả hai. 

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Bài đăng của Nhâm Hoàng Khang gửi lời thân thương đến vợ chồng ông Dũng lò vôi - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, anh còn chia sẻ bức ảnh khá lung linh của vợ chồng ông Dũng lò vôi với những câu thơ chan chứa tình cảm. Ngay sau khi câu chia sẻ đầy yêu thương của anh lên sóng, cư dân mạng đã tràn vào bình luận với nhiều ý kiến khác nhau: “Lẽ ra Khang và chị Hằng phải đi cùng Khang đến hồi kết từ ngày có em Khang chị mới biết thế nào là xã hội chi luôn ủng hộ em Khang và theo dõi em”, “Nhâm Hoàng Khang là người thẳng tính và chị Hằng cũng vậy nên sẽ có những khúc mắc nhỏ là bình thường. Mọi người yêu bạn rất nhiều”, “Tất cả chỉ là trò đời. Em theo dõi anh Khang, cô Hằng suốt những ngày qua, Time to end”.

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Khá nhiều cư dân mạng đã vào dành tình cảm và sự quan tâm cho cả hai nhân vật trong câu chuyện trên - Ảnh: Chụp màn hình
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Cận cảnh bức tranh đẹp lung linh của Nhâm Hoàng Khang có sự xuất hiện của bà chủ Đại Nam trong hình - Ảnh: FB
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Trước đó cậu IT 'ruột' của bà Hằng từng được vị doanh nhân này thưởng nóng 1 tỷ khi tìm ra kẻ nói xấu mình trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dù drama của cả hai bùng nổ nhưng có thể thấy fan của hai bên đều đồng điệu và dành tình cảm cân bằng trong cuộc đấu tố này. Ngay sau khi Nhâm Hoàng Khang gửi lời chúc cho vợ chồng ông Dũng lò vôi cõi mạng cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết mối quan hệ của cả hai vẫn êm đẹp như trước. Hiện tại bà Phương Hằng vẫn chưa có phát biểu gì thêm.

Bà Phương Hằng phản pháo tin đồn bị ngân hàng siết nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam, đang trốn chạy vì đột ngột ngừng livestream đấu tố

Bà Phương Hằng phản pháo tin đồn bị ngân hàng siết nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam, đang trốn chạy vì đột ngột ngừng livestream đấu tố

Sau khi cho rằng ai đó đã tung tin đồn mình đang chạy nợ, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải bài viết "mượn tiền mua kim cương" khiến cư dân mạng xôn xao.

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