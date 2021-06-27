Bị bà Phương Hằng ẩn ý 'dạy đời' dù đáng tuổi con, IT bạc tỷ bất ngờ 'đáp trả', chấm hết mối quan hệ với bà chủ lớn?

Nhâm Hoàng Khang từ có thời gian gắn kết sát sao bên bà chủ Đại Nam và luôn sẵn sàng giúp bà mọi rắc rối trên mạng xã hội bất chấp điều kiện. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng ẩn ý tố cậu IT bạc tỷ có ý dạy đời mình trên trang cá nhân thì ngay sau đó cậu IT “ruột” của bà đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân.

Cõi mạng đang xôn xao vì cho rằng bà Phương Hằng và cậu IT truyền nhân trở mặt? - Ảnh: Internet

Có lẽ vẫn còn sự tôn trọng trước đó dành cho đàn chị nên anh đã đưa ra một bài chia sẻ khá chân thành và tình cảm. Cụ thể anh viết: “Hôm nay là bữa livestream cuối cùng hay nhất, đầm ấm nhất, tình cảm và ý nghĩa nhất của chị. Em chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh và những cố gắng của chị sẽ thành công tốt đẹp. Dù chưa gặp chị bao giờ nhưng tình cảm và ký ức này sẽ mãi trong tim. Em đã quá lo lắng rồi, chị thật xứng đáng là một bà chủ Đại Nam”. Có lẽ đây là bài viết cuối cùng của nam IT dành gửi đến cho bà chủ Đại Nam sau loạt "hiểu lầm" giữa cả hai.