Sau khi nghe kẻ xấu tung tin mình trốn nợ, bị ngân hàng xiết nợ. Bà Nguyễn Phương Hằng khiến fan hết sức hoang mang. Nhiều người cho rằng bà nên livestream để dằn mặt antifan. Không để khán giả chờ đợi mòn mỏi, bà chủ Đại Nam đã lên sóng ngay sau đó và còn ngồi trên siêu xe sang trọng để trò chuyện cùng khán giả.

Bà Phương Hằng khá bất ngờ khi trong lúc đang livestream cánh cửa đã mở tung, thì ra là một cậu bé kháu khỉnh và dễ thương - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên trong lúc đang mải mê tâm tình trên sóng livestream bất ngờ một câu bé theo như fan đồn đoán là con trai hoặc cháu của bà đã bật cung cánh cửa. Vợ ông Dũng lò vôi cũng nhanh chóng trao cho cậu con trai nụ hôn và tiếp tục trò chuyện cùng khán giả. Hành động đáng yêu trên nhận khá nhiều sự thích thú từ cư dân mạng.