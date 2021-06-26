Đang livestream bà Nguyễn Phương Hằng giật bắn người khi bị ‘tung cửa’ siêu xe, hóa ra là nhân vật này!

Xã hội 26/06/2021 21:52

Sau khi bị thiên hạ đồn đoán mắc nợ, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream trên siêu xe để chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên trong lúc đang lên sóng một nhân vật đã tung cửa bất ngờ khiến bà giật mình.

Sau khi nghe kẻ xấu tung tin mình trốn nợ, bị ngân hàng xiết nợ. Bà Nguyễn Phương Hằng khiến fan hết sức hoang mang. Nhiều người cho rằng bà nên livestream để dằn mặt antifan. Không để khán giả chờ đợi mòn mỏi, bà chủ Đại Nam đã lên sóng ngay sau đó và còn ngồi trên siêu xe sang trọng để trò chuyện cùng khán giả. 

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Bà Phương Hằng khá bất ngờ khi trong lúc đang livestream cánh cửa đã mở tung, thì ra là một cậu bé kháu khỉnh và dễ thương - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên trong lúc đang mải mê tâm tình trên sóng livestream bất ngờ một câu bé theo như fan đồn đoán là con trai hoặc cháu của bà đã bật cung cánh cửa. Vợ ông Dũng lò vôi cũng nhanh chóng trao cho cậu con trai nụ hôn và tiếp tục trò chuyện cùng khán giả. Hành động đáng yêu trên nhận khá nhiều sự thích thú từ cư dân mạng.

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Hành động của cậu bé dành cho bà Hằng đốn tim cư dân mạng vì quá đáng yêu - Ảnh: Chụp từ clip
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Sau đó bà chủ Đại Nam dặn cậu bé đi chỗ khác chơi để bà tiếp tục lên sóng - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay sau khi lên sóng, khán giả đã vào dành cho bà nhiều comment yêu mến: “Con yêu cô nhiều chúc cô thật khỏe và hạnh phúc”, “Mong cô có thể làm từ thiện trở lại”, “Mãi yêu cô”...

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Nhiều khán giả đã tràn vào livestream thích thú và dành cho bà Phương Hằng nhiều lời khen có cánh - Ảnh: Chụp màn hình
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Những lần livestream trước đó cũng có khoảnh khắc cậu bé này xuất hiện - Ảnh: Internet

Hiện tại bà Phương Hằng đã tạm ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu. Dù khá tiếc nuối nhưng nhiều khán giả vẫn mong vợ chồng ông Dũng lò vôi có thể suy nghĩ lại để tương lai nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ nhiều hơn.

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