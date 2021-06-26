Hóng biến: Bà Phương Hằng livestream ‘nóng’ trên siêu xe chiều nay sau tin đồn ‘chạy nợ’ ngang dọc

Tin nóng 26/06/2021 16:36

Bà Nguyễn Phương Hằng thấy có thông tin đang trốn nợ nên bà quyết tâm livestream chiều nay để dân mạng nắm rõ tình hình.

Sau khi chia sẻ tâm thư dài về việc ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu và mong mau chóng tìm bến đỗ bình yên trong tâm hồn thì mới đây bà Nguyễn Phương Hằng “tá hỏa” khi có ai đó đồn bà đang trốn nợ và thậm chí còn bị ngân hàng xiết nợ.

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Bà Phương Hằng đang bị đồn bị ngân hàng... xiết nợ - Ảnh: Internet

Bà Hằng tiết lộ: “18 giờ tối nay tôi live trên xe, thông báo tình hình nghe quý vị”. Bà còn khẳng định sẽ live trên ôtô nên khán giả đang hồi hộp chờ đợi màn xuất hiện hoành tráng của bà bên BST siêu xe chục tỷ mà vị đại gia này từng khoe trên trang cá nhân trước đó.

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Bà chủ Đại Nam chia sẻ khi có người tung tin bà đang đi... trốn nợ - Ảnh: Chụp màn hình
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Không để fan lo lắng, ngay sau đó bà thông báo chiều nay livestream để làm cho 'ra ngô ra khoai' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà chủ Đại Nam từng hào hứng khoe lên mạng xã hội rằng mình vừa đạt hơn 1 triệu người theo dõi trên livestream. Con số cực khủng so với các hiện tượng mạng xã hội trước kia.

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Ngoài ra fan còn háo hức xem tối nay bà sẽ live trên chiếc siêu xe nào trong BST tiền tỷ của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó dân mạng cũng khuyên bà nên thay đổi chủ đề live từ bốc phốt giới nghệ sĩ sang tư vấn tâm lý tình yêu gia đình, dạy cách làm giàu thì cộng đồng mạng sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ bà “hai tay hai chân”.

SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả?

SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả?

Sau bao ngày dành tình cảm tốt đẹp cho nhau trên Facebook thì mới đây cư dân mạng được một phen khó hiểu khi bà Phương Hằng cho rằng cậu IT truyền nhân đang ‘dạy đời’ mình?

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