SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả?

Xã hội 26/06/2021 08:17

Sau bao ngày dành tình cảm tốt đẹp cho nhau trên Facebook thì mới đây cư dân mạng được một phen khó hiểu khi bà Phương Hằng cho rằng cậu IT truyền nhân đang ‘dạy đời’ mình?

Sau những màn bóc phốt long trời lở đất, ngoài sự xuất hiện của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng trên sóng livestream, tầm ảnh hưởng của "IT bạc tỷ" Nhâm Hoàng Khang cũng không hề nhỏ. Chàng trai IT kiệt xuất này luôn có mặt đúng lúc, đúng thời điểm bà chủ Đại Nam cần để giúp vị doanh nhân này tìm ra nhiều "thông tin cần thiết".

SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả? - Ảnh 1

Bà Phương Hằng vừa ẩn ý rằng mình không thích bị 'dạy đời' trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Còn nhớ cư dân mạng từng một phen náo loạn khi Nhâm Hoàng Khang cho biết anh được bà Phương Hằng thưởng nóng 1 tỷ đồng sau khi tìm ra được nickname nói xấu bà nhưng sau đó anh đã gửi trả lại 500 triệu để làm từ thiện.

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Bài đăng mới nhất của  bà Hằng có nhắc đến nhân vật tên NHK khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Mọi việc đang yên đang lành thì mới đây, vợ ông Dũng "lò vôi" bất ngờ chia sẻ một tâm thư dài trong đó có nhắc đến đoạn liên quan đến nhân vật NHK mà cư dân mạng đồn đoán có thể là cậu IT từng gắn bó với bà suốt thời gian qua. Bà chủ Đại Nam viết: “Và gần đây, NHK và một số người đã đi xa giới hạn cho phép và dạy đời tôi. Tuổi đời chỉ đáng con tôi, không thể dạy đời tôi được. Nhưng tôi vẫn ghi nhận, vì đó là phép lịch sự”.

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Đa số sau khi theo dõi tâm thư đã dành cho bà chủ Đại Nam nhiều lời chúc tốt đẹp - Ảnh: Chụp màn hình

SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả? - Ảnh 4

Tuy nhiên cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực nhân vật NHK và mong bà Phương Hằng hãy hiểu cho cậu ấy - Ảnh: Chụp màn hình

SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả? - Ảnh 5
Một bình luận đáng chú ý khác của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình 

Khá nhiều cư dân mạng đã cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối cho mối quan hệ vốn rất tốt đẹp này. Một số khán giả đã nhanh chóng tràn vào comment và đưa ra bình luận: “Tại NHK lo cho chị thôi chị ơi. NHK nói là thật lòng đó”, “Chị suy nghĩ cho kỹ chị nhé, có vẻ như sự nổi tiếng, danh vọng đã dần làm cô lạc lối”, “Một con cờ đã được tận dụng hết giá trị, có thể ra khỏi bàn cờ rồi”.

SỐC: Bà Phương Hằng ẩn ý bị 'IT ruột' đi quá giới hạn còn lên mặt dạy đời, cả hai trở mặt sau tất cả? - Ảnh 6
Ngày 23/6, Nhâm Hoàng Khang từng chia sẻ sẽ dừng hết mọi đấu tố liên quan đến bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
 

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang rất quan tâm về vấn đề này, tuy nhiên khi theo dõi trang cá nhân của Nhâm Hoàng Khang thì anh vẫn chưa có phát biểu gì thêm.

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Sau khi đăng thông tin tạm ngưng quỹ Hằng Hữu và mong tìm được một chốn bình yên trong tương lai thì bỗng dưng bà Nguyễn Phương Hằng lại thông báo chuẩn bị livestream khiến khán giả xôn xao.

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