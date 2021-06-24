Rằm tháng Năm, bà Phương Hằng bất ngờ livestream chủ đề: 'Cách nhận biết người sống không có lương tâm'

Xã hội 24/06/2021 15:16

Sau khi đăng thông tin tạm ngưng quỹ Hằng Hữu và mong tìm được một chốn bình yên trong tương lai thì bỗng dưng bà Nguyễn Phương Hằng lại thông báo chuẩn bị livestream khiến khán giả xôn xao.

Sau khi đăng một tâm thư dài chia sẻ về nhiều chuyện buồn trong lúc làm "người nổi tiếng bất đắc dĩ", bà Nguyễn Phương Hằng còn cho biết đã khóc rất nhiều khiến fan mủi lòng. Điều đáng chú ý là bà còn thông báo một tin quan trọng tạm ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 10 sắp tới trong sự tiếc nuối của nhiều cư dân mạng.

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Sau khi chia sẻ tâm thư dài với nhiều tâm sự mới đây bà Phương Hằng đã bài đăng mới trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trong tâm thư, vị đại gia này chia sẻ muốn tìm một chốn bình yên trong tâm hồn và sẽ cùng gia đình đến nơi đó để có cuộc sống tươi mới hơn. Khán giả cũng đinh ninh rằng bà sẽ tạm ngưng livestream để tìm không gian riêng cho bản thân. 

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Thông báo livestream vào 6 giờ tối của bà Phương Hằng khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên khá bất ngờ là trưa nay bà chủ Đại Nam đăng thông tin lên trang cá nhân thông báo sẽ tiếp tục livestream với chủ đề "Cách nhận biết người sống không có lương tâm". Bà viết: “Chúc quý vị một ngày mới thật vui và hạnh phúc. Hôm nay là Rằm tháng Năm, Nguyễn Phương Hằng tôi muốn giao lưu chia sẻ cùng quý vị một chủ đề, theo kinh nghiệm hiểu biết của tôi, về CÁCH NHẬN BIẾT NGƯỜI SỐNG KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, vào lúc 18h00”.

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Tuy nhiên hôm nay có vẻ fan vào quan tâm mà Hằng hơi vắng hơn mọi ngày - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó vợ ông Dũng lò vôi còn thông báo thêm cho khán giả rằng ai muốn đặt câu hỏi giao lưu thì cứ gửi về cho bà, vị doanh nhân này sẽ trả lời cụ thể và nhiệt tình. Cuối bài đăng bà còn nhấn mạnh rằng nội dung buổi livestream này sẽ vô cùng chất lượng khiến khán giả háo hức “đứng ngồi không yên”.

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Trước đó ngoài chia sẻ tâm thư bà còn quyết định ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu tại 3 bệnh viện lớn với lí do tình hình dịch COVID-19 khiến khu du lịch Đại Nam gặp khó khăn trong kinh doanh - Ảnh: Chụp màn hình
Rằm tháng Năm, bà Phương Hằng bất ngờ livestream chủ đề: 'Cách nhận biết người sống không có lương tâm' - Ảnh 5
Khán giả đang thắc mắc tối nay bà Phương Hằng sẽ bàn về chủ đề gì trong buổi livestream của mình? - Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào hóng hớt và mong mau chóng đến giờ “linh” để được theo dõi buổi phát trực tiếp thú vị của bà chủ Đại Nam.

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