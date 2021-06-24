Rằm tháng Năm, bà Phương Hằng bất ngờ livestream chủ đề: 'Cách nhận biết người sống không có lương tâm'

Sau khi đăng một tâm thư dài chia sẻ về nhiều chuyện buồn trong lúc làm "người nổi tiếng bất đắc dĩ", bà Nguyễn Phương Hằng còn cho biết đã khóc rất nhiều khiến fan mủi lòng. Điều đáng chú ý là bà còn thông báo một tin quan trọng tạm ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 10 sắp tới trong sự tiếc nuối của nhiều cư dân mạng.

Sau khi chia sẻ tâm thư dài với nhiều tâm sự mới đây bà Phương Hằng đã bài đăng mới trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trong tâm thư, vị đại gia này chia sẻ muốn tìm một chốn bình yên trong tâm hồn và sẽ cùng gia đình đến nơi đó để có cuộc sống tươi mới hơn. Khán giả cũng đinh ninh rằng bà sẽ tạm ngưng livestream để tìm không gian riêng cho bản thân.