Bà Phương Hằng bất ngờ tung chuỗi ‘mật mã’ đứt quãng bí ẩn sau khi kết thúc livestream 3 tháng

Đầu tiên bà đăng bài xin lỗi và tạm biệt lên facebook. Sau đó bà chia sẻ thêm một bài đăng có nhắc đến sự giải thoát và chịu đựng nhưng nội dung rời rạc khiến cộng đồng mạng không hiểu bà đang muốn nói điều gì. Cuối cùng bà lại ghi một dòng chia sẻ tiếp tục nhắn đến hai từ giải thoát với nội dung: “Biến cố là đòn bẩy rõ không sai HP khi được giải thoát”. Nhiều người dự đoán HP là hạnh phúc tuy nhiên đa số đoán già đoán non, không hiểu bà đang chia sẻ thông điệp gì với 3 bài đăng đứt quãng không rõ ý.

Bà Nguyễn Phương Hằng vẫn khiến dư luận chú ý các buổi livestream mỗi khi bà chuẩn bị lên sóng. Mới đây nhất sau khi khóc lóc “sướt mướt” bên cạnh ông Dũng "lò vôi" bà đã chia sẻ lên trang cá nhân việc ngưng hẳn chuyện từ thiện vào đầu tháng 10 này. Ngay sau đó là chuỗi status đứt quãng khó hiểu khiến cư dân mạng vừa tò mò vừa lo lắng.

3 bài đăng liên tiếp trên trang cá nhân của bà Phương Hằng với nội dung đứt quãng nhiều ẩn ý khó hiểu - Ảnh: Chụp màn hình

Rất nhiều khán giả đã vào hỏi thăm bà tuy nhiên thay vì đáp lại như mọi lần với sự vui tươi và dí dỏm thì hiện tại, không thấy có bất cứ thông tin phản hồi nào từ bà Hằng. Khán giả tỏ ra khá hoang mang trước sự thay đổi đến khó tin trên trang cá nhân của bà Phương Hằng.

Rất nhiều fan vào quan tâm hỏi thăm bà nhưng chỉ nhận được sự im lặng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn lại khoảng thời gian trước đó, mỗi khi viết một vấn đề gì đó lên facebook bà đều khá trau chuốt câu chữ và nội dung rõ ràng. Người đọc xem là có thể hiểu ngay thông điệp bà muốn truyền tải. Những bài đăng gần nhất của bà đều khá bình thường và vui vẻ.

Những bài đăng trước đó không lâu của bà còn khá vui vẻ và trau chuốt câu chữ - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí trước đó bà còn sẵn sàng đáp trả antifan khá vui vẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Những tâm thư trước đó cũng được bà viết khá trau chuốt và tỉ mỉ. Một trong những tâm thư bà từng chia sẻ: “Tất cả chỉ vì chúng ta có một niềm tin, tin về thương hiệu, tin về danh hiệu, về đạo đức cao quý vì chúng ta nghĩ rằng họ là người của công chúng, họ có cái danh dự, có cái đạo đức, có cái liêm sĩ nhất định, và đặc biệt là hiệu ứng đám đông. Họ có bao nhiêu fan cuồng họ, dám sống chết với họ, và một lòng tôn thờ họ, còn hơn cả ông bà cha mẹ tổ tiên. Họ tạo cho mình cái tượng đài kiên cố trong lòng người hâm mộ, và chính những cái điều này đã cho họ một niềm tin mãnh liệt".

Khán giả đang lo lắng bà Phương Hằng hay tươi cười trước đây đâu rồi? - Ảnh: Internet

Sự thay đổi 180 độ trong cách chia sẻ bài đăng và ngôn ngữ viết đang khiến số lượng lớn người hâm mộ bà cảm thấy khó hiểu, bên cạnh đó nhiều fan đang thắc mắc không biết bà chủ Đại Nam có đang gặp áp lực gì không bởi trước đó bà từng chia sẻ cảm thấy buồn tủi vì cộng đồng đả kích sau những buổi livestream. Tuy nhiên hiện tại bà Phương Hằng vẫn chưa có phát biểu gì mới sau những bài đăng lòng vòng như mê cung đánh đố sự tò mò của khán giả.