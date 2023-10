Sau livestream 'sướt mướt' cùng ông Dũng 'lò vôi', bà Phương Hằng lập tức xin lỗi nhà đài VTV

Ngay sau buổi livestream đầy sướt mướt, bà Nguyễn Phương Hằng lập tức lên facebook gửi lời xin lỗi đến nhà đài VTV với nội dung chân thành: “Quý vị thân mến! Lúc nãy trên sóng livestream, vì cảm xúc nên tôi đã lỡ nhầm *** và VTV. Quý vị ơi, tôi luôn là người rất cảm xúc, tôi luôn nói những lời thật nhất với trái tim tôi. Chẳng may tôi có nhầm lẫn, mong quý vị yêu mến và hiểu tôi. Tôi gửi lời xin lỗi chính thức đến kênh truyền hình và các anh chị em VTV. Mong quý vị hãy yêu mến và hiểu cho Phương Hằng tôi. Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều!”.

Ngay sau đó bà đã lên tiếng xin lỗi đài VTV trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay bên dưới lời xin lỗi, rất nhiều fan đã tỏ ra thông cảm và dành cho bà Hằng nhiều lời động viên: “Cô ơi cái việc nói nhầm đó con nghĩ mọi người sẽ hiểu mà cô”, “Cô dữ sức khỏe, Yêu thương cô. Nhìn cô khóc mà xót”, “Mạnh mẽ lên nhé cô, Sai mà biết xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm của mình thì không sao cả cô ơi”.

Nhiều fan đã tỏ ra thông cảm và dành lời quan tâm cho bà chủ Đại Nam bên dưới bài đăng - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, theo Sài Gòn giải phóng, bà Hằng đã trình báo về việc một số tài khoản Facebook và Youtube đăng tải các clip, bài viết có nội dung không đúng sự thật nhằm vu khống, làm nhục gia đình bà và công ty Cổ phần Đại Nam. Vì nhận thấy việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống gia đình mình nên bà Phương Hằng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đến nay, các đơn tố cáo và tài liệu của bà Nguyễn Phương Hằng đã được chuyển cho Phòng PC02, Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Đơn tố cáo của bà Hằng trước đó - Ảnh: FB

Bên cạnh việc này thì cũng trong ngày, theo Tuổi Trẻ, trung tướng Tô Ân Xô - chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định nhóm hacker thực hiện hành vi tấn công mạng vào báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn) hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam. Theo trung tướng Xô, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công mạng báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn.

Trước đó, một số người dùng mạng xã hội cho rằng bà Phương Hằng thuê nhóm hacker tấn công vào báo điện tử VOV, tuy nhiên đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh bà Phương Hằng liên quan đến vụ việc này.