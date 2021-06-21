‘Nước cờ sai’ của stylist sao hạng A danh tiếng: 'Mon men’ hơi bà Phương Hằng ai ngờ tai tiếng ào ào trút xuống bất ngờ?

Xã hội 21/06/2021 07:13

Điều đáng chú ý ngoài “cà khịa” bà Nguyễn Phương Hằng, người này còn đụng chạm cả "ông hoàng giải trí" khiến dân mạng xôn xao.

Gần đây, cõi mạng lại được dịp xôn xao khi một stylist có tiếng tên Kye Nguyễn có nhiều phát ngôn gây tranh cãi từ việc săm soi bà Phương Hằng cho đến đụng chạm cả ông hoàng giải trí Nathan Lee.

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Kye Nguyễn là stylist cho nhiều sao hạng A tuy nhiên anh cũng có nhiều phát ngôn gây chú ý - Ảnh: Internet

Nhiều người dễ dàng bắt gặp gương mặt của chàng stylist cho nhiều ngôi sao hạng A Vbiz. Tuy nhiên, mỗi khi chia sẻ những phát ngôn anh đều khiến dân mạng “khó ở” và ném đá không thương tiếc. Thậm chí nhiều người cho rằng anh đang ké hơi bà Nguyễn Phương Hằng để được thơm lây.

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Bài đăng story đụng chạm đến idol Phương Hằng? - Ảnh: Chụp màn hình

 Mới đây anh còn khiến CĐM rần rần khi chia sẻ dòng story với nội dung: “Ai thèm đi Đại Nam mà cấm chi vậy?"

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Trước đó Kye còn phát ngôn đụng chạm đến người lao động chân tay khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Inetrnet

Câu nói trên của Kye Nguyễn như thầm khẳng định trước câu nói của vợ ông Dũng lò vôi về việc cấm cửa các ca sĩ, diễn viên đến Đại Nam để thực hiện các tác phẩm nghệ thuật.

Ngay sau phát ngôn trên, nhiều cư dân mạng đã vào ném đá không thương tiếc. Một số bình luận gây chú ý: “Phát ngôn ngu xuẩn", "Có phải nghệ sĩ đâu mà cấm m**"...

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Ngay sau đó nam stylist vội vàng xóa bài đăng trên và xin lỗi cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Một số comment phản ứng của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng nói là vài ngày trước anh chàng này còn gây tranh cãi khi đưa ra lời chê người lao động chân tay như sau: “Một điều chán nản nhất ở Việt Nam là người lao động nhìn rất lao động! Chân tay cứ nhớp nháp, quần áo tuầy huầy bê bối. Đâu nhất thiết nghèo thì phải rách nhỉ?".

Có lẽ thấy dân mạng phản ứng dồn dập nên anh đã xóa bài đăng trên.

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Anh còn 'cà khịa' cả Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước đó anh cũng có bài đăng gây chú ý liên quan đến Trương Thế Vinh - Ảnh: Chụp màn hình
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Năm 2017 anh cũng từng nêu ý kiến khi Hương Tràm cùng ê kíp làm hư trang phục. Tuy nhiên sau đó cả hai bên đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, chàng Kye còn đụng chạm siêu mẫu Nathan Lee khi post lại tấm ảnh chụp cùng chiếc Xích Lô “Gôn Goi” với dấu chấm hỏi. Nhiều fan hâm mộ của Nathan Lee đã tag tên anh vào và phía nam người mẫu cũng đã có sự lên tiếng về vấn đề trên.

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