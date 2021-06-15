Showbiz sóng yên biển lặng. Ai làm ông hoàng bà chúa mặc ai, một tay che trời. Thời này, có những nghệ sĩ tha hồ làm chuyện "không hay" nhưng chẳng sợ ai chửi, có ai thọt cũng chẳng sợ nhột vì sẽ gọi đám fan con vào tràn lên mạng xã hội comment một phát là xong ngay.

Thời này, có lên mạng hô hào, "giam" từ thiện "nhẹ nhẹ" cũng chẳng ai phát hiện. Mà có phát hiện cũng chẳng ai rảnh lên tiếng. Vì nghệ sĩ là người của công chúng, fan rần rần thì mình tố họ cũng chẳng tin. Khéo lại mang nghiệp dựa hơi ngôi sao thì lại khổ. Thời này có lỡ "ỉm" vài chục, hay vài trăm tỷ từ thiện cũng chẳng lo gần lo xa. Cứ hàng đêm đốt nhang tụng kinh nam mô thì sáng mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ hóa bình thường.

Thời này ai đó muốn ngủ với đàn em cũng là chuyện nhỏ, chèn ép đồng nghiệp cũng chẳng ai nói động một lời. Thậm chí muốn lôi ai ra chửi thì chửi, hăm dọa đánh đấm nhau như giang hồ trên mạng. Một vị nghệ sĩ có chuyện là thiên hạ trầm trồ, anh chị em bà con hàng xóm trong giới kéo nhau bênh vực như cái chợ chồm hổm. Chưa kể sẵn sàng hô hào băng nhóm đến xử một anh cơ bắp đáng thương cũng đâu thua trùm Mafia?

Cứ hả hê ngồi đó vạch ra kế hoạch mua nhà, mua xe, xây tổ ấm... bằng tiền của thiên hạ quyên góp. Ai bảo "dại" chuyển khoản cho người ta rồi, người ta dùng mục đích gì là quyền của họ, còn có chịu phát hiện hay không là quyền của bạn.

Trong lúc bạn giúp đời mà còn bị mang cái Ngu vào người thì quả là chỉ đợi một bà Thánh giáng thế mới giải tỏa nỗi cay này…

Từ Cung Trăng Hằng Nga cưỡi Siêu xe xuống trần

Khi cô người mẫu nào đó còn đang hồn nhiên mắng sa sả khách hàng của mình. Một vị nghệ sĩ nào đó còn đang chăm chỉ đếm tiền từ thiện hay một cô ca sĩ đang loay hoay tính toán tiền cát sê của con nuôi thì bà Nguyễn Phương Hằng bỗng xuất hiện như bạt tai của Phật tổ vả thẳng mặt những dối gian lọc lừa phía sau ánh đèn sân khấu.

Cô người mẫu hung hăng, không sợ trời không sợ đất bỗng dưng “thụt vòi” ngoan ngoãn không chửi bới nữa. Cũng chẳng dám hẹn hò tay đôi ra đánh nhau với cao nhân như đã từng...

Hằng Nga tái thế cũng chưa chắc cao tay hơn bà Hằng - cơn ác mộng showbiz - Ảnh: Internet

Một danh hài bị tố ăn chặn từ thiện hay ai đó bóng gió đánh bạc thua chục tỷ cũng lặng im không dám nói một lời, cũng chẳng dám dùng thế lực ông hoàng trong showbiz để kiện bà ta. Chẳng lẽ sợ “con kiến kiện củ khoai”.

Rồi một ca sĩ hết sức mực thước trong lòng khán giả, tiền cát sê đi hát cao ngất phải gọi là có địa vị trong xã hội, cũng xuống nước giả lả hát cho chị Hằng nghe khi bị bà ta tố và réo gọi tên trong livestream.

Những ngày này chẳng thấy ai lên mạng bênh vực đồng nghiệp. Cũng chẳng ai dám hô hào lên tiếng ca ngợi đàn anh, đàn chị của mình để phản biện lại bà ta. Bà Nguyễn Phương Hằng tát ngang, tát dọc, tát mệt nhưng không nghỉ khiến trái tim hàng ngàn ngôi sao VBiz đánh lô tô cầu mong mình đừng dính “đại hạn”.

Ngày nào chị Hằng về trời xuống tóc đi TU?

Hiện tại có lẽ với quyền lực của chị và ám ảnh bốc phốt liên hoàn cước, showbiz Việt chẳng ai đủ bản lĩnh vả ngược lại bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu giới nghệ sĩ sống đúng đắn, chuẩn mực thì bà ta đã không có cái cớ để chửi. Một khi bạn không làm sai thì bà ta chửi mãi cũng hết chủ đề, bạn có quyền kiện ngang kiện dọc, kiện cho Bao Công đội mồ sống dậy để lấy lại công bằng đâu ai dám cấm. Tuy nhiên Vbiz bỗng dưng chìm trong im lặng và chịu đựng. Không phải sợ fan đông hơn quân Nguyên của bà Hằng mà vì những giấc chiêm bao của bà cũng có hơn 50% là sự thật.

Khi thiên hạ quá đinh tai nhức óc và showbiz cũng đã hoảng sợ chị thì mong chị Hằng mau về núi tu nghiệp để Thiên Hạ Thái Bình - Ảnh: Internet

Ở đây chúng ta không cổ súy cho bà Hằng livestream chửi bậy, cũng mong bà mau về núi để thiên hạ thái bình. Ở đây chúng ta chỉ gõ nhẹ một hồi chuông chùa cảnh tỉnh những ai đang làm nghệ thuật sống đúng với thiên chức của mình, sạch trong cả nghề lẫn đời để tương lai có chị Hằng thứ hai xuất hiện, họ chửi ta cứ vả ngược và cười hô hố thế thôi!