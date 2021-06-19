Bà Phương Hằng thông báo livestream 'nóng' sau cam kết rút kinh nghiệm với Sở TT&TT Bình Dương

Xã hội 19/06/2021 11:08

Sau khi gửi bản cam kết đến Sở TT&TT Bình Dương, bà Phương Hằng thông báo livestream trong chiều nay khiến dân mạng náo loạn.

Sau khi có những livestream gây chú ý trên mạng xã hội thì mới đây, theo VOV, bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết với với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi sử dụng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác.

Ngay sau thông tin này, dân mạng lại được phen hóng hớt khi có thông báo bà Phương Hằng sẽ livestream nóng chiều nay.

Bà Phương Hằng thông báo livestream 'nóng' sau cam kết rút kinh nghiệm với Sở TT&TT Bình Dương - Ảnh 1

Bài đăng chia sẻ thông tin về việc bà Phương Hằng sẽ livestream 'nóng' chiều nay của thư ký - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể trên trang cá nhân của thư ký CEO Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ: “Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc! 14h hôm nay 19/06/2021, tôi sẽ trực tuyến nói về hành trình của các anh em đi làm YouTuber đi tìm chân lý cho nạn nhân của lang băm VHY, để nói lên những sự thật mong chia sẻ cùng quý vị để hiểu được những chiến binh thầm lặng đi hơn 30 tỉnh thành để giúp đỡ nạn nhân.

Nếu không có những con người này một con én không làm được mùa xuân. Chúng ta không thể bỏ qua hoặc quên đi sự hi sinh cống hiến với điều kiện này. Với tôi họ có công rất lớn trong công cuộc cùng tôi đi tìm chân lý”.

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Ngay khi nghe thông báo rất nhiều fan của bà Phương Hằng đã vào hóng hớt, có người ủng hộ, có người 'thấy sao sao' - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều cư dân mạng sau khi nghe thông tin này đã một phen chấn động và tràn vào bài đăng chia sẻ nhiều ý kiến khác nhau. 

Liên quan đến những nội dung livestream, theo VOV, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đã cử đại diện của mình là 2 luật sư đến làm việc. Sau khi làm việc, bà Hằng đã gửi bản cam kết hứa sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi sử dụng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho rằng, việc livestream trên mạng xã hội  hiện nay được rất nhiều người sử dụng để bán hàng, trao đổi, tương tác. Đó là quyền của mỗi người nhưng nội dung phải tuân thủ các quy định, không vi phạm pháp luật và không lợi dụng để ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

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Bà Phương Hằng từng nhiều lần livestream và thu hút hàng trăm ngàn lượt xem khi lên sóng - Ảnh: Internet

Tháng 4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản d, điểm 1 điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

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Sau khi vướng phải nhiều tranh cãi về những màn đấu tố trên sóng livestream, bà Phương Hằng đã thông báo khóa Facebook cá nhân, mọi thông tin đều được đăng tải trực tiếp trên tài khoản của nữ thư ký. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện loạt nick Nguyễn Phương Hằng đi bình luận "dạo".

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