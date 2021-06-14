Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo điện tử lớn

Xã hội 14/06/2021 09:12

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo online lớn vì đã có những lời vu khống, thóa mạ mình.

Mới đây bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") thông qua trang cá nhân của trợ lý đã thông báo một tin đầy bất ngờ. Bà tuyên bố sẽ khởi kiện 2 kênh truyền thông lớn vì đã vu khống mình.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Cụ thể, vừa sáng nay ngày 14/6, sau khi gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả, bà Hằng cho biết đã chính thức cho luật sư khởi kiện báo điện tử online vì "tội vu khống và áp đặt những điều không đúng sự thật" về bà. Theo bà, bản thân chưa bao giờ kêu gọi bất cứ ai hoặc nhắn tin rủ rê ai, kích động ai vào cuộc chiến với mình, bà không muốn tổn thương ai.

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Bài đăng mới đây của bà - Ảnh: Chụp màn hình

"Bản thân tôi chưa bao giờ kêu gọi bất cứ ai hoặc nhắn tin rủ rê ai, kích động ai vào cuộc chiến với mình, đó là cái quân tử, cái nghĩa khía của tôi. Nên tôi đã từng tuyên bố "công ty TNHH MỘT MÌNH TAO". Tôi không muốn làm tổn thương một ai. Như quý vị cũng biết tôi không bao giờ sống theo tính cách bầy đàn, xúi giục hay kêu gọi bất cứ ai theo tôi làm một việc gì" - trích bài đăng của bà Hằng.

Thêm và đó, bà Hằng hy vọng cơ quan chức năng có thể vào cuộc điều tra lại trả lại công bằng chứ không phải như những gì hai tờ báo điện tử kia đã "thóa mạ, quy chụp bà và vu khống công ty của mình". 

"Đây là chuyện chẳng đặng đừng nhưng nó là sự thật. Tôi cần đòi lại công bằng khi tôi không hề kích động ai hay lôi kéo ai. Và tôi yêu cầu phải chứng minh cho rõ và đề nghị làm rõ theo tội VU KHỐNG, đúng theo Bộ luật hình sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" - trích bài đăng của bà Hằng.

Được biết, trước đó, một trong hai báo điện tử mà bà Hằng khởi kiện đã đăng tải hai bài viết nhắc trực tiếp đến bà Hằng. Theo đó, cả hai bài là tập hợp những ý kiến của chuyên gia, luật sư nói về những điều "lệch chuẩn" trong livestream của bà và các biện pháp xử lý. Đây được xem là nguyên nhân của mọi vấn đề.

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