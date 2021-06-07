15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào

Tuy nhiên, mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Phương Hằng đã viết một bức tâm thư rất dài gửi đến chồng với "muôn ngàn cảm xúc của cuộc đời" dành cho chuyện tình đầy sóng gió của hai người.

Những ngày vừa qua, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi liên tục có những buổi livestream "bóc trần" những góc khuất của showbiz và xã hội. Ngày 31/5 vừa qua, bà Hằng có buổi livestream và bất ngờ bật khóc nức nở vì đã cãi nhau với chồng - ông Dũng "lò vôi". Theo đó, bà còn cho biết có thể sẽ đóng cửa công ty và ra nước ngoài sinh sống. Lời tuyên bố lập tức đã gây xôn xao dư luận.

"Em và anh có cùng ngày sinh tháng sinh chỉ cách nhau một con giáp. Đây là điều mà khó có cặp vợ chồng nào có được. Và cái chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay đó là chúng ta chịu hy sinh cho người khác, trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời chúng ta đã gặp nhau.

Theo bà Hằng, chuyện hai người yêu thương và đến với nhau là "định mệnh đã an bài" bởi lẽ bên cạnh sự trùng khớp về ngày tháng sinh, bà và ông Dũng đã cùng nhau vượt qua mọi điều tiếng. Cả hai không nhân danh tình yêu mà sống vì chân lý.

Hai tâm hồn rách nát đã gặp nhau và điều kỳ diệu đã đưa chúng ta vượt qua mọi giông tố của cuộc đời, mọi thị phi tai tiếng, mọi nghiệt ngã đắng cay cũng không thể chia lìa được. Chúng ta không nhân danh tình yêu, và lớn hơn mọi thứ đó là chúng ta sống vì chân lý" - trích tâm thư của bà Hằng.

Bà Hằng cũng cho biết mình rất hiểu chồng. Bên cạnh những thành công rực rỡ, bà còn thấy được những lẻ loi, đơn độc mà ông Dũng phải chịu đựng. Thậm chí, theo bà Hằng, có những lúc bà nghĩ mình sẽ mất ông Dũng khi ông đang đắm chìm vào những điều ma mị. Cho nên, "em bất chấp thị phi, em vượt lên mọi sỉ nhục, mọi khổ đau cay đắng để kéo anh về trong thực tại" để hai người có thể tiếp tục cùng nhau trên con đường hành thiện phía trước.

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng tiết lộ 15 năm bên đời ông Dũng bản thân đã chịu không ít khổ đau mà chỉ có "người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt" nhưng cuối cùng bà lựa chọn không từ bỏ chồng vì không thấy ai thật sự tử tế với ông.

"15 năm qua ở bên anh nói sao cho hết bao khổ đau của em, bao thị phi nghiệt ngã em đã đối đầu với cả một tập đoàn to lớn. Họ có đủ tư cách để tiêu diệt em. Có nhiều lúc em cứ tưởng cứ ngỡ là em sẽ chết vì sự nhẫn tâm ác độc của rất nhiều con người. Họ đã nhân danh với nhiều địa vị khác nhau chỉ để muốn giết em, vì em đã đến bên anh lấy đi cái công cụ của họ.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt khổ đau biết nhường nào như em. Họ đã làm tất cả những gì có thể để thoả mãn cái tàn nhẫn chỉ muốn được giết chết em, để rồi khi không thể, em và anh vẫn ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Em không cam tâm rời bỏ anh chỉ vì một điều duy nhất là em không nhìn thấy ai đó thật sự tử tế và thương anh" - trích tâm thư của bà Hằng.

Cuối thư, bà cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi ông Dũng đồng thời và hứa sẽ luôn bên cạnh ông.

"Em muốn nói lời cảm ơn với anh đã thương yêu che chở cho mẹ con em. Và em cũng muốn nói lời xin lỗi với anh vì thời gian qua cũng gây cho anh rất nhiều tổn thương, cũng vì em là người dám sống cho cái lương thiện và em đã đối đầu với một tập đoàn lừa đảo, phải chăng đó cũng là một định mệnh, như định mệnh em đã đến bên anh. Em chúc anh có thật nhiều sức khoẻ, sự bình an và hạnh phúc. Mẹ con em luôn ở bên anh vì em hiểu trong tận cùng của khổ đau là hạnh phúc" - trích tâm thư của bà Hằng.

Bài viết sau đó đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã để lại lời chúc phúc cũng như cảm động vì cuộc tình bền lâu của hai người.