Hot TikToker chia sẻ chính tiếng nói của 'người dân Lệ Thủy' về bài toán 'Nghệ sĩ dỗi rồi, không kêu gọi từ thiện nữa miền Trung sẽ sống sao?'

Trả lời vấn đề này, TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh , cũng là một người con ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có bài chia sẻ lại về một nội dung của trang "Tôi là người Lệ Thủy" trên trang cá nhân.

Từ vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung bị giải ngân chậm, dư luận đang ngày càng nhạy cảm với vấn đề "người nổi tiếng đi làm từ thiện". Hầu như bất kỳ nghệ sĩ nào đã và đang có các hoạt động thiện nguyện đều bị chú ý, đem ra mổ xẻ, phân tích. Từ những điều trên, không ít ý kiến cho rằng có lẽ từ nay về sau không ai dám ủng hộ hay đứng lên kêu gọi từ thiện cho miền Trung nữa.

Kể về những cái khổ của người miền Trung mùa lũ, "Tôi là người Lệ Thủy" cho biết khi nước ngập, người dân ai nấy đều phải đi tìm nơi cao mà trú, ưu tiên người gia và trẻ con, "tiếng kêu cứu ngập 1 góc trời".

Theo "Người dân Lệ Thủy", ở miền Trung, bão lũ là chuyện bình thường "như rang bắp", "một năm vài ba cơn bão, nhiều thì chục cơn. Chỉ là năm vừa rồi lũ to nên thiệt hại nhiều". Đồng thời, bài viết cũng khẳng định: "Không có nghệ sĩ đi từ thiện thì dân miền Trung tôi vẫn sống, không chết được đâu".

"Trong 1 ngày, nước dâng lên đến nóc nhà. Rất nhanh và hoàn toàn cô lập từng nhà! Dân chúng tôi tự cứu nhau. Nhà nào thấp thì xin ở nhờ nhà cao hơn, ưu tiên trẻ em và người già di chuyển trước. Còn thanh niên, người trẻ thì cố cầm cự. Đầm mình trong nước, cứu được tài sản nào thì cố cứu. Riêng nhà tôi, trẻ em và ông bà già, di tản hết. Nhà cửa bỏ, lấy đồ dùng cần thiết rồi đi. Xác định lúc đấy: tính mạng là quan trọng!

Dân quê tôi lúc ấy mới biết: facebook tràn ngập lời kêu cứu! "ai ở gần nhà ông X, bà Y, sang xem giùm với, điện thoại ko liên lạc được. Ai ở cạnh anh K, ảnh bị dị tật không đi được, sang xem thế nào.Tiếng kêu cứu ngập 1 góc trời.

Lũ lớn, tính mạng trên hết. Vén đôi 3 bộ áo quần rồi chạy. Gạo lúa nồi niêu song chảo, cứ thể để lại. Cái ăn cái uống cực kỳ khó khăn. Nhiều người leo sàn nóc nhà nhịn đói cả vài ngày" - trích bài viết của "Tôi là người Lệ Thủy".

Bài chia sẻ lại nội dung của nam TikToker - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lúc khốn khó nhất, theo "Tôi là người Lệ Thủy" cũng chỉ có người dân tự thương và cứu lấy nhau.

"Đêm khuya, mưa gió bão bùng, sóng to gió lớn. Người dân Ngư Thủy kéo xe chở thuyền đánh cá của họ vào, băng qua cánh đồng nước mênh mang sóng ấy, vào cứu dân tôi. Họ chạy qua từng nhà, soi đèn cứu từng người". Cũng từ lẽ đó, người dân cho hay "không có Idol nghệ sĩ của các bạn, dân tôi vẫn sống, không chết được đâu! Anh em làng xóm nơi cao không ngập lụt, hợp lại. Nhà góp con gà, nhà mang đấu gạo, nhà đưa cân dưa... Nấu hàng ngàn suất cơm, rồi khăn gói chèo thuyền đến từng nhà. Bất chấp mưa gió, bất chấp hiểm nguy".

Cuối bài, "Tôi là người Lệ Thủy" cũng muốn nhắn nhủ đến những "anh hùng cào phím" rằng việc cứu người như cứu hỏa và "Các bạn có ở hoàn cảnh đó mới biết, tình người trong lúc khó khăn hoạn nạn đáng quý biết nhường nào".

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người bày tỏ nỗi xót xa với miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được đăng tải như thường lệ vẫn nhận được sự quan tâm của đồng đảo cư dân mạng. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình, bày tỏ sự xót đối với những khó khăn mà người dân miền Trung phải trải qua, một số người lại cho rằng bài viết đang phủ nhận công sức của những đoàn cứu trợ trước đó.