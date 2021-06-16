Thông báo tạm khóa Facebook đã lâu, tài khoản Nguyễn Phương Hằng bất ngờ mọc lên như 'nấm' sau mưa

Xã hội 16/06/2021 11:52

Sau khi vướng phải nhiều tranh cãi về những màn đấu tố trên sóng livestream, bà Phương Hằng đã thông báo khóa Facebook cá nhân, mọi thông tin đều được đăng tải trực tiếp trên tài khoản của nữ thư ký. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện loạt nick Nguyễn Phương Hằng đi bình luận "dạo".

Trong suốt hơn 3 tháng vừa qua, bà Phương Hằng là cái tên khiến showbiz Việt náo loạn còn CĐM thì được phen hít hà drama muốn "bể phối". Những màn livestream của bà Hằng được nhiều cư dân mạng hóng như chờ tập phim mới, có lẽ vì vậy mà Facebook của bà đang hút về lượng người theo dõi khủng. Tuy nhiên, nữ đại gia đã tạm khóa Facebook 1 thời gian vì những ồn ào xung quanh các buổi "bóc trần" của mình. Mọi thông tin đều được thư ký đăng tải trên trang cá nhân của mình. 

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Từ tâm thư cho đến thông báo lịch livestream đều được đăng tải công khai trên Facebook của thư ký - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng, dạo gần đây, trong 1 số bài đăng của CĐM, xuất hiện tài khoản có tên Nguyễn Phương Hằng vào bình luận "nhiệt tình". Ngay lập tức, nữ thư ký đã phải lên tiếng đính chính vụ việc này và khẳng định đây là sản phẩm của photoshop. 

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Bình luận của tài khoản Nguyễn Phương Hằng xuất hiện nhan nhản trên MXH - Ảnh chụp màn hình
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Bài đăng đính chính của thư ký Ha Lee - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ thư ký này cho hay, hành động này được xem là chơi xấu, nhưng "chơi xấu không tới" vì văn phong khác hẳn nữ đại gia thường ngày. Tài khoản "pha ke" này "sao y bản chính", thậm chí có cả tích xanh khiến nhiều người lầm tưởng là bà chủ Đại Nam đi bình luận dạo. Cõi mạng thì hoang mang, không biết thực hư ra sao vì rõ ràng, Facebook cũng đã "công nhận" tích xanh trên chính tài khoản có tên và có "hình ảnh" của bà Hằng.

Hiện tại những ồn ào xung quanh nữ đại gia và những bí mật động trời đang có xu hướng giảm nhiệt sau những lần bà Hằng tuyên bố "đình chiến".

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Trong buổi livestream tối 10/6, bà Phương Hằng tiếp tục cuộc "thanh lọc" showbiz bằng việc "bóc trần" hàng loạt người nổi tiếng, trong đó, bất ngờ xuất hiện 1 cái tên mới. Người này được nữ đại gia cho hay là nữ diễn viên "Khỉ Thý Hè".

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