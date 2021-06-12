Trong buổi livestream tối 10/6, bà Phương Hằng tiếp tục cuộc "thanh lọc" showbiz bằng việc "bóc trần" hàng loạt người nổi tiếng, trong đó, bất ngờ xuất hiện 1 cái tên mới. Người này được nữ đại gia cho hay là nữ diễn viên "Khỉ Thý Hè".

Trở lại với "đại hội vạch mặt", bà Phương Hằng tiếp tục tố cáo, bốc trần và tiết lộ hàng loạt những bí mật động trời của những người nổi tiếng. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như H.L., H.V., Phi Phi cô nương, mắm tôm... thì tối hôm qua bà chủ Đại Nam bất ngờ gọi tên 1 nhân vật mới. Người phụ nữ bí ẩn với cái tên "Khỉ Thý Hè" khiến CĐM xôn xao truy lùng danh tính.

Nữ đại gia tức tối khi bị đem ra làm ảnh chế trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ đại gia cho hay, nữ diễn viên này nổi tiếng nhưng lại có những lời lẽ xúc phạm người khác trên MXH. Cụ thể, bà Phương Hằng tức tối nói: "Nó diễn tả em giống như một con *** rồi còn bình luận với nhau. Nó tên 'Khỉ Thý Hè', nó ghép *** với kim cương, nó còn hỏi Em đẹp không quý vị?".

Nguồn cơn sự việc được bà Hằng giải thích là nữ diễn viên tên "Khỉ Thý Hè" đã đăng tải 1 bức ảnh chú chó được ghép kèm với nhiều viên kim cương và hỏi: "Em đẹp không quý vị". Mà theo bà Hằng thì đây là câu nói và hình ảnh ẩn ý nữ đại gia. Không chỉ vậy, "Khỉ Thý Hè" cùng vài người bạn còn bình luận với nhau thể hiện sự hả hê.

Nữ đại gia từng gây sốc khi khoe bàn tay với 2 chiếc nhẫn kim cương to như hột mít - Ảnh: FB

Không kìm được bực tức, vợ ông Dũng "lò vôi" nói thêm: "Cái mức độ xấu xa của nó như thế nào, quý vị nghĩ đi. Nó nói tôi là con ***, rồi 3 - 4 người vô bình luận chửi tôi thì quý vị thấy những bộ mặt ấy như thế nào? Quý vị là tôi đi, quý vị có thể bỏ qua cho nó không khi đem tôi ra so sánh với con ***".

Sau màn bóc phốt hành động được cho là không văn minh của nữ diễn viên "Khỉ Thý Hè", CĐM đang vô cùng xôn xao và bán tín bán nghi về danh tính người đã làm cho bà Hằng tức tối đến vậy, đồng thời cũng đang dự đoán xem liệu sẽ có màn "bóc trần" dĩ vãng gì liên quan đến "Khỉ Thý Hè" hay không?

Vụ bà Lê Thị Giàu kiện, đòi bồi thường 1.000 tỷ: Phía bà Phương Hằng nói TAND quận 1 thụ lý đơn không đúng thẩm quyền? Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Giàu đâm đơn kiện và đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ, TAND quận 1 đã có thông báo thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, nữ đại gia Đại Nam cho biết TAND quận 1 đã làm không đúng thẩm quyền.

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