Vụ bà Lê Thị Giàu kiện, đòi bồi thường 1.000 tỷ: Phía bà Phương Hằng nói TAND quận 1 thụ lý đơn không đúng thẩm quyền?

Theo bà Hằng, mặc dù nơi đăng ký thường trú của bà là quận 1, TP.HCM nhưng thực tế bà và gia đình sống thường xuyên tại nơi đăng ký tạm trú, địa chỉ trên đường đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vì vậy, trong trường hợp này cần xác định nơi cư trú của bà là nơi bà thường xuyên sinh sống, theo khoản 1 Điều 40 bộ luật Dân sự - BLDS năm 2015.

Tuy nhiên theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 8/6, phía bà Phương Hằng đã có đơn đề nghị TAND quận 1 chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Lý do, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng TAND quận 1 thụ lý đơn khởi kiện của bà Lê Thị Giàu là không đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng nêu, theo khoản 1 Điều 39 bộ luật Tố tụng dân sự - BLTTDS năm 2015, quy định về thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ, “được xác định là tòa án nơi bị đơn cư trú… có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự…”.

Trong livestream tối qua 10/6, bà Phương Hằng một lần nữa nhắc tên bà Giàu - Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, vào ngày 10/6, bà Lê Thị Giàu có đơn gửi TAND quận 1, nêu theo điểm đ khoản 1 Điều 40 BLTTDS, quy định nếu vụ án là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp là “nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết”. Vì vậy, bà Giàu đề nghị TAND Q.1 tiếp tục thụ lý, giải quyết vụ án theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trương Xuân Tám (Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết tranh chấp giữa bà Giàu và bà Hằng là tranh chấp “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, và theo Điều 40 BLTTDS năm 2015 thì bà Giàu có quyền được lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp là nơi bà Giàu đang cư trú. Đồng thời, theo Nghị quyết 03/2012 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, trong trường hợp này việc yêu cầu lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự không đòi hỏi phải có bất kỳ điều kiện nào và tòa án chấp nhận yêu cầu đó. Vì vậy, TAND quận 1 thụ lý giải quyết yêu cầu khởi kiện của bà Giàu là đúng thẩm quyền, không trái với các quy định của BLTTDS.