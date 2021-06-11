Trong livestream tối nay với chủ đề "đại hội vạch mặt", bà Phương Hằng tiếp tục "bóc trần" hàng loạt những cái tên gây xôn xao CĐM, trong đó không thể không kể đến Phi Phi cô nương.

Như đã thông báo trước đó, tối 10/6, bà Phương Hằng tiếp tục có cuộc livestream trên MXH với chủ đề "Đại hội vạch mặt". Trong buổi livestream, nữ đại gia tiếp tục "đụng và chạm" nhiều "người trong kẹt" bằng việc tố cáo hàng loạt những bí mật về "dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm". Danh tính của vị cô nương nguy hiểm vẫn chưa được tiết lộ - Ảnh: Internet CĐM được một phen ngỡ ngàng khi bà "người đàn bà thép" không sợ trời không sợ đất nhưng lại lên tiếng thừa nhận vị Phi Phi cô nương kia là 1 người nguy hiểm và ghê gớm nhất mà bà chủ Đại Nam từng đụng chạm. Theo đó, bà Phương Hằng cho hay: "Cô ta bình thường á rất là nhẹ nhàng, êm ái, tử tế nhưng thực chất lại là một con rắn độc đó quý vị à. Phi Phi cô nương chẳng những có mối quan hệ trong giới xô chậu mà Phi Phi cô nương còn có những cánh tay đắc lực".

Bà Phương Hằng tuyên bố sẽ tiếp tục lột trần trụi Phi Phi cô nương trước bàn dân thiên hạ - Ảnh chụp màn hình Bà chủ Đại Nam nhận định, người nguy hiểm chính là những người bình thường vẫn tỏ ra hiền lành, dịu dàng nhưng đằng sau lại xúi giục, giật dây người khác. Theo bà Phương Hằng thì vị cô nương này chính là người đã âm mưu và tổ chức đánh sập các trang MXH, Youtube của những người về phe nữ doanh nhân. Thậm chí vị Phi Phi cô nường này còn từng lên tiếng gửi đến bà Hằng 1 bài hát và khẳng định không hờn giận hay trách móc gì nữ đại gia. Chính điều này lại càng khiến bà chủ Đại Nam chắc như đinh đóng cột về độ nguy hiểm và lươn lẹo của cô nương Phi Phi. Nữ đại gia gay gắt: "Đừng thấy nó hiền mà tưởng nó hiền, đó là một con rắn độc đó quý vị, đó không có biết hại người, chỉ biết xúi người khác hại chứ nó không có hại, hiền lắm quý vị ơi, nó lành vô cùng". Không những thế bà Phương Hằng còn dùng hàng loạt những từ ngữ như "thú dữ", "quỷ đội lốt người", "cáo già" để ám chỉ vị Phi Phi cô nương này.

Bên cạnh đó, bà còn khiến CĐM hoang mang và xôn xao khi bất ngờ mỉa mai về việc Phi Phi cô nương nhận con nuôi. Bà nói: "Con mình không nuôi đi nuôi con người ta xong rồi á hả trời ơi tử tế lắm quý vị ơi. Trời ơi đáng sợ lắm quý vị thấy không, những cái mặt nạ đó sẽ từ từ rớt xuống hết". Mặc dù không hề tiết lộ tên thật của vị cô nương này, nhưng bà Phương Hằng đã phần nào khiến CĐM hoang mang và bán tín bán nghi về danh tính thực sự của "người nguy hiểm nhất" trong cuộc chiến của nữ đại gia.

Bà Phương Hằng bóc trần về 'Phi Phi cô nương': 'Đừng thấy cười mà tưởng hiền nha quý vị' Trong livestream tối nay, bà Phương Hằng đã tố cực gắt nhân vật Phi Phi cô nương. Nữ đại gia dành những danh xưng như "con rắn độc", "thú dữ" để gọi người phụ nữ này.

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