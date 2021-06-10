Trước giờ G, bà Phương Hằng tâm sự: 'Tôi sợ nhất là lòng người lạnh lẽo, vô cảm, vô can, vô tâm, vô tình'

Xã hội 10/06/2021 12:46

Trong thời gian gần đây, bà Phương Hằng dậy sóng dư luận vì hàng loạt những màn "bóc phốt" và những phát ngôn động trời. Mới đây, nữ đại gia đã có tâm thư chia sẻ về cuộc chiến dài đằng đẵng mà bà xem như "sứ mệnh".

Cuộc chiến của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên và các nghệ sĩ Việt vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Những màn “bóc phốt” long trời lở đất, những bí mật động trời ai nghe cũng phải ngã ngửa được bà chủ Đại Nam thông báo rất hùng hồn trên livestream. Mặc dù đã có thời điểm nữ đại gia tuyên bố trả mọi thứ về với "tòa án lương tâm" nhưng đến nay, nữ đại gia lại "quay xe" tiếp tục cuộc chiến.

Chia sẻ về việc không dừng lại, nữ đại gia đã có tâm thư rất dài trên MXH để đề cập đến "một cuộc chiến mà bà xem như sứ mệnh". Nữ đại gia cho hay: "Khi tôi bắt đầu bước vào một cuộc chiến, tôi có cảm giác như mình mang một sứ mệnh. Tôi đã có 34 năm để trải nghiệm cuộc đời, tôi đã nhìn thấy rất rõ cái gọi là xã hội. Mà đã là xã hội, thì nó hội đủ tất cả mọi thứ trên đời, hỷ-nộ-ái-ố, các cung bậc cảm xúc, mặt trắng và mặt đen, mặt trái và mặt phải, mặt trong và mặt ngoài, để trở thành người tử tế cũng không dễ chút nào, mà làm người không tử tế thì trước sau gì cũng phải trả giá". Theo đó, nữ đại gia ngầm khẳng định bản thân sẽ theo đến cùng vì bà quan niệm những người không tử tế sẽ phải trả giá không sớm thì muộn. 

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Một phần bài đăng của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Với những tuyên bố rất đanh thép trên sóng phát trực tiếp, bà chủ Đại Nam luôn khẳng định rất chắc chắn rằng trong cuộc chiến này, bà không sợ bất kỳ điều gì và còn từng tuyên bố đây là cuộc chiến của "công ty TNHH 1 mình tao". Tuy nhiên, trong bài đăng lần này, bà Phương Hằng cho hay điều khiến bà sợ hãi chính là lòng người: "Tôi không sợ người kém hiểu biết, cũng không sợ người khôn ngoan, chỉ sợ nhất là lòng người lạnh lẽo, vô cảm, vô can, vô tâm, vô tình. Những thứ "vô" này dẫn đến sự tàn nhẫn và ác độc". Trước đó, nữ đại gia cũng đã từng bật khóc nức nở khi chia sẻ về việc có những người bình luận chỉ trích thậm chí chửi rủa bà và gia đình bằng những từ ngữ rất nặng nền khiến bà chủ Đại Nam tổn thương và thậm chí có suy nghĩ rời Việt Nam vì không chịu được áp lực từ dư luận.

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Bà Hằng từng giàn giụa nước mắt vì bị CĐM chửi bới - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong bài chia sẻ dài "cả mét" này, bà chủ Đại Nam bày tỏ thái độ bức xúc khi nhắc tới vụ việc nhiều nghệ sĩ Việt vướng vào ồn ào quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Theo nữ đại gia, đây là hành động "ăn thịt đồng loại", bà viết: "Tất cả chỉ vì chúng ta có một niềm tin, tin về thương hiệu, tin về danh hiệu, về đạo đức cao quý vì chúng ta nghĩ rằng họ là người của công chúng, họ có cái danh dự, có cái đạo đức, có cái liêm sĩ nhất định, và đặc biệt là hiệu ứng đám đông. Họ có bao nhiêu fan cuồng họ, dám sống chết với họ, và một lòng tôn thờ họ, còn hơn cả ông bà cha mẹ tổ tiên. Họ tạo cho mình cái tượng đài kiên cố trong lòng người hâm mộ, và chính những cái điều này đã cho họ một niềm tin mãnh liệt".

Cũng theo bà Hằng, lý do mà nữ đại gia quyết định quay trở lại với cuộc chiến dù có bị bới móc, chửi rủa, thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân chính là vì bà đã thắng: "Nguyễn Phương Hằng tôi đã có một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác để giữ lấy một xã hội văn hoá văn minh cho cộng đồng, cho thế hệ sau này trong đó có con em chúng ta. Một cuộc chiến định mệnh ngắn ngày nhưng thành công mỹ mãn". 

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Bà Hằng tuyên bố cuộc chiến chưa bao giờ dừng lại - Ảnh chụp màn hình

Với tâm thư dài dằng dặc như vậy, CĐM chắc chắn về một cuộc chiến dài và dự là sẽ chưa đến được với hồi kết khi mà vợ ông Dũng "lò vôi" vẫn còn "hăng chiến" và "quyết liệt" đến vậy.

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