Shipper 'có máu mặt' tìm đến tận nhà đe dọa hacker team bà Phương Hằng, giọng điệu đầy thách thức

Xã hội 10/06/2021 09:39

Mới đây, sau khi tung đoạn tin nhắn "nói xấu" Phi Nhung giữa Hồ Văn Cường và 1 người khác, Nhâm Hoàng Khang hốt hoảng tiết lộ có kẻ xấu dọa dẫm, giả làm shipper đến tận nhà và còn nhắn tin chửi rủa con trai của IT.

Mới đây, giữa lúc Phi Nhung đang lao đao vì nhiều scandal ập đến thì Nhâm Hoàng Khang bất ngờ giáng thêm "1 đòn" bằng cách tung loạt tin nhắn "kêu cứu" của Hồ Văn Cường với 1 người được cho là chị thân thiết. Ngay lập tức CĐM nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào mối quan hệ giữa giọng ca hải ngoại và con nuôi.

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Đoạn tin nhắn với nội dung 'muốn chạy trốn' của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngay sau khi nam IT "nhúng tay" vào chuyện này đã có 1 số sự việc xảy ra khiến anh chàng hốt hoảng vì ảnh hưởng đến sự an nguy của gia đình. Nhâm Hoàng Khang vừa chia sẻ trên MXH về việc có 1 người đóng giả làm shipper nhắn tin, gọi điện cho anh xuống nhận hàng, nhưng trên thực tế nam IT cho hay bản thân không mua hàng và khẳng định đây là giả mạo. Sau khi nhất quyết không xuống lấy hàng, người shipper kia đã nhắn tin với nội dung đe dọa và thậm chí còn cảnh báo nếu có ý định bom hàng thì người gánh hậu quả sẽ là con trai của Nhâm Hoàng Khang.

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Đoạn chat giữa Nhâm Hoàng Khang và shipper - Ảnh: FB

Đặc biệt, người này còn dọa sẽ báo công an vì nam IT dám "bom hàng". Trước lời đe dọa đó, IT team bà Hằng thách thức ngược lại, yêu cầu shipper kia đứng im ở dưới nhà để anh báo công an luôn cho.

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CĐM khuyên Nhâm Hoàng Khang giữ an toàn - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải đoạn chat này lên MXH đã thu hút rất nhiều người quan tâm và hiếu kì.  Mặc dù vẫn chưa rõ thực hư của chuyện này như thế nào nhưng rất nhiều bạn bè thân quen khuyên anh nên cẩn thận và giữ an toàn cho bản thân và người nhà giữa thời điểm nhạy cảm hiện tại.

Cộng đồng mạng dậy sóng trước tin 'kẻ thù của Vbiz' Nhâm Hoàng Khang bị bắt không được thả?

Cộng đồng mạng dậy sóng trước tin 'kẻ thù của Vbiz' Nhâm Hoàng Khang bị bắt không được thả?

Sự việc đang khiến khán giả hoang mang vì mới đây anh vẫn còn chia sẻ trang thái trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Nhâm Hoàng Khang Hồ Văn Cường Phi Nhung

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