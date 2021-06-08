Bị chỉ trích chiêu trò gây 'sóng gió' dư luận, bà Phương Hằng phản biện: 'Không làm vậy thì làm sao bóc mẽ được những người cần phải thanh lọc'

Xã hội 08/06/2021 14:50

Thời gian gần đây, bà Phương Hằng liên tục xuất hiện trên livestream, hết đòi tố cáo người này lại đòi bóc trần người kia khiến CĐM không khỏi xôn xao bàn tán. Mặc dù vẫn vấp phải một số chỉ trích nhưng nữ đại gia vẫn "theo đến cùng".

Trong suốt gần 3 tháng trở lại đây, vụ kiện tụng giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên gây xôn xao dư luận, khi nữ đại gia liên tục tung bằng chứng tố cáo, chỉ trích việc ông Yên chữa bệnh và lừa gạt tiền từ thiện. Mặc dù vẫn chưa có kết quả đánh giá chính xác về việc này nhưng cũng khiến dư luận dậy sóng không ít. 

Tuy nhiên, ngay sau khi thu hút được đông đảo sự quan tâm của CĐM, bà Phương Hằng đột ngột rẽ hướng, chỉ trích thêm hàng loạt nghệ sĩ Việt. Những cái tên kỳ cựu trong Showbiz như Hoài Linh, Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh,... đều bị nữ đại gia "cho lên thớt". Thời gian đầu, việc làm của bà chủ Đại Nam khiến CĐM ngỡ ngàng đến "bật ngửa" vì những bí mật "động trời" mà bà khui ra. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chuyên "bóc mẽ" Showbiz Việt, vợ Dũng "lò vôi" bắt đầu nhận về nhiều chỉ trích. Thậm chí nữ đại gia từng bật khóc tức tưởi và tuyên bố trả mọi thứ về với "tòa án lương tâm".

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Nữ đại gia có không ít những màn 'đụng và chạm' tới những người nổi tiếng - Ảnh: Internet

Dù tuyên bố muốn "đình chiến" nhưng cuối cùng bà Phương Hằng vẫn không từ bỏ. Nữ hoàng drama quay trở lại đường đua với những màn bóc mẽ "lớn" hơn. Lý giải về nguyên do không tạm dừng dù hứng nhiều chỉ trích, nữ đại gia cho hay: "Nếu tôi không làm vậy thì làm sao chúng ta bóc mẽ được những loại núp lùm, những người cần phải thanh lọc đúng không quý vị. Nếu không chúng ta cứ mãi sống trong nhầm lẫn, mãi đội những cái mặt nạ đi đối đầu với nhau, phải đặt vào mặt nhau những đạo đức giả tạo làm gì? Nói những lời đạo đức giả tạo nhưng bên trong không hề". 

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Nữ đại gia vẫn tiếp tục cuộc chiến với nhiều màn bóc mẽ mới - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại nữ doanh nhân vẫn "đều đều" livestream, "đều đều" bóc phốt. Dân tình lại có dịp "bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" khi theo dõi bà Hằng phát trực tiếp.

Bà Phương Hằng lại mở 'đại hội vạch mặt': Tuyên bố nêu đích danh kẻ xấu, trả lại 'bình an' cho mạng xã hội

Bà Phương Hằng lại mở 'đại hội vạch mặt': Tuyên bố nêu đích danh kẻ xấu, trả lại 'bình an' cho mạng xã hội

Mới tuyên bố "đình chiến" để chia sẻ về cuộc sống gia đình cách đây không lâu, bà Phương Hằng lại "nhớ nghề", ngay lập tức thông báo livestream với "đại hội vạch mặt" vào tối thứ Năm tới đây.

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