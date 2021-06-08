Bà Phương Hằng lại mở 'đại hội vạch mặt': Tuyên bố nêu đích danh kẻ xấu, trả lại 'bình an' cho mạng xã hội

Xã hội 08/06/2021 11:41

Mới tuyên bố "đình chiến" để chia sẻ về cuộc sống gia đình cách đây không lâu, bà Phương Hằng lại "nhớ nghề", ngay lập tức thông báo livestream với "đại hội vạch mặt" vào tối thứ Năm tới đây.

Thời gian gần đây, CĐM đã không còn xa lạ với những màn khẩu chiến, bóc phốt cực gay gắt trên sóng livestream của bà Phương Hằng. Tuy nhiên mới đây, nữ đại gia đột ngột thông báo nghỉ phát trực tiếp và trả mọi thứ về với "tòa án lương tâm", thậm chí tối nay bà chủ Đại Nam còn có buổi livestream kỷ niệm 15 năm tình yêu với ông xã. Thế nhưng, đến gần trưa nay 8/6, nữ doanh nhân bất ngờ tuyên bố tiếp tục "vạch mặt" một số người vào tối thứ Năm ngày 10/6.

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Bà Phương Hằng thông báo trở lại với đại hội 'vạch mặt' hót hòn họt - Ảnh chụp màn hình

Nữ đại gia cho hay: "Thứ năm ngày 10/6/2021 lúc 19h Phương Hằng tôi sẽ trở lại với chương trình rất hot - ĐẠI HỘI VẠCH MẶT - để vạch mặt những kẻ núp lùm bình luận, và những YouTube đã vô cớ sỉ nhục tôi, gia đình tôi và cả công ty tôi". Theo đó, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ công khai đích danh, kể cả nickname cho công chúng được biết để "cạch mặt". 

Thông báo của bà Phương Hằng khiến nhiều người tò mò về danh tính của những người mà nữ đại gia cho là "núp lùm" vì mới đây nhất, vợ ông Dũng đã tuyên bố sẽ "lột trần trụi" ca sĩ Duy Mạnh trước công chúng. 

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Sau màn "khoe của" với loạt kim cương đắt giá, sáng chói, bà Phương Hằng bất ngờ bị CĐM nghi ngờ độ thật giả. Không để dư luận bàn tán lâu, nữ đại gia tuyên bố mời chuyên gia thẩm định, ai tốt nghiệp GIA cũng có thể tham gia kiểm chứng.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng ca sĩ Duy Mạnh bà Phương Hằng livestream

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