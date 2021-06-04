Dù tuyên bố dừng 'cuộc chơi' sau khi tuyệt vọng, bà Phương Hằng lại livestream về 'cuộc chiến khập khiễng'

Xã hội 04/06/2021 12:42

Hôm qua, bà Phương Hằng đã chia sẻ tâm thư dài dằng dặc tuyên sẽ dừng mọi "cuộc chơi" để về với gia đình. Thế nhưng, gần trưa nay, nữ đại gia bất ngờ thông báo tiếp tục livestream vào 2 ngày 4/6 và 5/6.

Mỗi lần bà Phương Hằng lên sóng, nữ đại gia luôn khẳng định chắc nịch sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, giới nghệ sĩ Việt. Bằng những lời lẽ đanh thép, nhiều người từng ngỡ rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ có chuyện kết thúc. Tuy nhiên ngày hôm qua, bà chủ Đại Nam bất ngờ viết tâm thư dài, muốn dừng cuộc chơi bởi bản thân đã là người chiến thắng.

Bà cho hay: "Tôi buông tất cả để trả về cho tòa án lương tâm của mỗi người, sau những phán xét đúng sai của mỗi người. Tôi có thể tự hào và kiêu hãnh trước người chồng, người đàn ông đã một lòng yêu vợ thương con, cổ vũ tôi. Và tự hào với các con tôi. Và tự hào với nhân viên của tôi. Vậy là đủ!". 

Tưởng chừng sau bao nhiêu lần tuyệt vọng vì đã mất mát quá nhiều, nữ đại gia sẽ "đình chiến" thật sự, thì đến trưa nay ngày 4/6, bà Phương Hằng đột ngột thông báo "comeback" vào 2 ngày liên tiếp 4/6 và 5/6.

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Bà Phương Hằng thông báo quay trở lại, phát trực tiếp trên 3 kênh - Ảnh chụp màn hình

Với nội dung "cuộc chiến khập khiễng", CĐM dự đoán sẽ có 1 màn bóc phốt hoặc kể lể về những ồn ào từ lúc bà kiện tụng đến bây giờ. Việc nữ đại gia thông báo quay trở lại khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ, bởi trước đó bà Hằng còn bày tỏ ý định “buông bỏ tất cả”. Tuy nhiên cũng không ít những người ngán ngẩm vì "bộ phim" của bà Hằng vẫn chưa đi đến "tập cuối".

Đơn thương độc mã, bà Phương Hằng rơi vào tuyệt vọng sau cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên, cay đắng nhận ra 'mất mát quá nhiều'

Đơn thương độc mã, bà Phương Hằng rơi vào tuyệt vọng sau cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên, cay đắng nhận ra 'mất mát quá nhiều'

Sau những màn đấu tố gay gắt, chỉ trích nặng nề ông Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng khóc hết nước mắt nhận ra đã đánh mất quá nhiều thứ kể từ khi dấn thân vào "cuộc chiến".

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