Quá khứ 'máu mặt' của nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - người đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng

Xã hội 04/06/2021 08:05

Những ngày gần đây, vụ ồn ào kiện tụng giữa bà Lê Thị Giàu và bà Nguyễn Phương Hằng khiến CĐM xôn xao bàn tán khi số tiền đòi bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng. Cư dân mạng ngay lập tức đứng ngồi không yên truy lùng danh tính của nữ doanh nhân này.

Chiều tối ngày 1/6, doanh nhân Lê Thị Giàu bất ngờ tuyên bố đơn khởi kiện bà Phương Hằng đã được TAND quận 1, TP.HCM thụ lý. Cụ thể, bà chủ Bình Tây tố nữ đại gia Đại Nam vu khống, bịa đặt và bôi nhọ danh dự. Gây sốc hơn là bà Giàu yêu cầu bà Hằng phải bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. 

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Bà chủ Bình Tây lập vi bằng để kiện bà Phương Hằng tội vu khống, bôi nhọ danh dự - Ảnh chụp màn hình

Tin tức "động trời" đã khiến cư dân mạng nhanh chóng lục lọi danh tính của nữ doanh nhân này.

Theo tìm hiểu, bà Lê Thị Giàu sinh năm 1959, được biết đến là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Thực phẩm Bình Tây, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP.HCM. Bà Giàu cũng được biết đến là doanh nhân tích cực làm từ thiện. 

Mới đây nhất, hôm 26/5, bà Lê Thị Giàu đã trao tặng 36 triệu đồng, khoản hỗ trợ năm đầu tiên để nuôi dưỡng cháu bé tên N.D.H. (6 tuổi), con chị Đ.T.M. (công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam) tử vong do Covid-19. 

Nữ doanh nhân này cũng hứa sẽ bảo trợ hàng tháng cho cháu H. đến năm 18 tuổi theo từng giai đoạn: Cấp tiểu học 3 triệu đồng/tháng, cấp trung học cơ sở 4 triệu đồng/tháng, cấp trung học phổ thông 5 triệu đồng/tháng. Nếu sau 18 tuổi, cháu H. có nguyện vọng học lên đại học thì bà Giàu sẽ tiếp tục tài trợ học phí cho đến khi tốt nghiệp. 

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CEO của công ty CP Thực phẩm Bình Tây hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng con gái nữ công nhân qua đời vì Covid-19 - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Bà còn là chủ sở hữu của Bình Tây Food, doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm chay ăn liền, trong đó có thương hiệu Mỳ chay Lá Bồ Đề mà bà có nhắc tới trong đơn kiện.

VietNamNet cũng đưa tin, bà Lê Thị Giàu nối tiếng với các hoạt động thiện nguyện khác, đặc biệt là các hoạt động từ thiện có yếu tố tôn giáo như cúng dường cho các chương trình tôn giáo, phát động phong trào thiện nguyện Mùa Vu Lan, hỗ trợ kinh phí mổ mắt cho hàng trăm người nghèo...

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Bà Giàu cũng rất siêng làm từ thiện - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, trong quá khứ, nữ doanh nhân được cho từng vướng phải nhiều lùm xùm liên quan đến đất đai, tài chính.

Cụ thể, trong 1 bài viết vào năm 2018, báo Thanh Niên đưa tin, vào khoảng tháng 5/2018, toàn bộ gần 60 doanh nghiệp tại CCN ở Phước Tân do bà Lê Thị Giàu và 2 doanh nhân khác cùng làm chủ đã bị các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế và tháo dỡ hàng loạt nhà xưởng do không đủ tiêu chuẩn thành lập CCN tự quản và trái quy hoạch của nhà nước. Theo đó, công ty của bà vẫn phân lô bán nền cho các doanh nghiệp khác khiến họ lâm vào cảnh khốn cùng. Những doanh nghiệp này đồng loạt gửi đơn kêu cứu đến chính quyền Đồng Nai vì đã bỏ vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, xây dựng trên 150.000m2 diện tích nhà xưởng để sản xuất, với tổng số công nhân trên 2.000 người, nhưng đứng trước nguy cơ bị gỡ bỏ. 

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra kiện tụng, hồ sơ cho hay, bà Lê Thị Giàu góp tương ứng 80%, bà Đào Thị Thoại Châu góp tương ứng 10% và ông Nguyễn Thành Hậu góp tương ứng 10% tổng vốn điều lệ. 

Quá khứ 'máu mặt' của nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - người đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng - Ảnh 4
Một bài viết trên Thanh Niên với chủ đề 'Vạch trần cụm công nghiệp 'lụi' 72 ha' nhắc đến CCN ở Phước Tân do công ty - nơi bà Giàu góp vốn đến 80% - quản lý - Ảnh chụp màn hình
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Xây dựng nhà xưởng, cơ sở công nghiệp tại cụm công nghiệp TP.Biên Hòa - Ảnh: Thanh Niên

Quay trở lại vụ kiện giữa 2 nữ doanh nhân đình đám này, TAND quận 1 đã có thông báo yêu cầu bà Phương Hằng cung cấp văn kiện hoặc chứng cứ có liên quan. Hiện tại, CĐM vẫn đàn tiếp tục "hóng biến" về vụ kiện "bạc tỷ" này.

Động thái của Tòa án trong vụ bà Lê Thị Giàu kiện đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ

Động thái của Tòa án trong vụ bà Lê Thị Giàu kiện đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ

Vào tối ngày 1/6, tin tức bà Lê Thị Giàu kiện và đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. TAND quận 1 cũng đã có động thái yêu cầu bà Hằng gửi ý kiến, văn kiện hoặc bằng chứng nếu có.

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