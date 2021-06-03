Bà Lê Thị Giàu giải thích cặn kẽ lý do 'hét' giá bồi thường khủng 1.000 tỷ đồng

Vụ kiện tụng giữa bà Lê Thị Giàu và bà Nguyễn Phương Hằng đang gây xôn xao CĐM vì số tiền đòi bồi thường lên tới 1.000 tỷ. Với số tiền bồi thường khủng như vậy, nhiều người đặt ra câu hỏi: "Căn cứ nào để bà Giàu yêu cầu như vậy?" dù luật quy định hành vi bôi nhọ nhân phẩm chỉ phạt tối đa 10 tháng lương cơ sở.

Chiều tối ngày 1/6, bà Lê Thị Giàu bất ngờ tuyên bố đơn khởi kiện bà Phương Hằng đã được TAND quận 1, TP.HCM thụ lý. Cụ thể, bà chủ Bình Tây tố nữ đại gia Đại Nam vu khống, bịa đặt và bôi nhọ danh dự. Gây sốc hơn là bà Giàu yêu cầu bà Hằng phải bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Thông báo vè việc thụ lý vụ án - Ảnh: Người Lao Động Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật TP.HCM về vấn đề này, TS Đoàn Thị Phương Diệp, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết: "Khi cho rằng bị công khai xúc phạm, khởi kiện là cách hay nhất".

Theo TS Diệp, mức bồi thường thiệt hại không thể được xác định từ việc ai đó càng nổi tiếng, càng có sức ảnh hưởng đến một cộng đồng, một doanh nghiệp... và khi những người này bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì mức thiệt hại của họ càng lớn hơn so với một cá nhân bình thường. Ở góc độ pháp lý, mỗi cá nhân đều bình đẳng với nhau trong việc được pháp luật bảo vệ về uy tín, danh dự, nhân phẩm. Do vậy, TS Diệp cho rằng để đạt được số tiền bồi thường 1.000 tỷ, bà Giàu cần chứng minh được tổng thiệt hại về tài sản vì hành vi xúc phạm của bà Phương Hằng có giá trị 1.000 tỷ đồng thì mới có thể yêu cầu đó. Bà Giàu thông báo đã lập vi bằng đầy đủ trước khi khởi kiện bà Hằng - Ảnh chụp màn hình Trong 1 cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Lao Động để chia sẻ về căn cứ dùng để kiện và đòi bồi thường số tiền khủng, bà Giàu cho hay: "Từ khi bà Hằng tổ chức livestream trên mạng bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân tôi, công ty tôi và thương hiệu Mì lá Bồ Đề, đã làm cho nhiều đối tác nghi ngờ, thậm chí có đối tác đã ngưng ký hợp đồng vì cho rằng tôi là người siêu lừa đảo. Mỗi hợp đồng như vậy, tính ra hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng nhân lên với hàng chục đối tác thì ra con số cả nghìn tỉ đồng.

Chưa kể đến việc xúc phạm, vu khống danh dự, nhân phẩm của tôi như vậy đã triệt hạ con đường tương lai, thăng tiến của cá nhân tôi và doanh nghiệp của tôi. Cái thiệt hại vô hình này mới là khủng khiếp, vì nếu danh dự còn, uy tín còn tôi có thể làm hàng hàng nghìn tỉ đồng trong tương lai". Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, với hành vi xúc phạm, bôi nhọ nhân phẩm của người khác, thì chỉ phạt tối đa 10 tháng lương cơ sở, và hiện tại mức lương cơ sở vào năm 2021 là 1,49 triệu đồng. Nói về vấn đề này, bà Giàu hy vọng cơ quan tư pháp sẽ căn cứ vào những tổn thất thực tế, mà yêu cầu người gây ra xúc phạm, bôi nhọ bồi thường thiệt hại chính đáng cho nạn nhân như bà. Thông tin về việc bà Lê Thị Giàu đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng đã gây xông xao dư luận từ khi TAND quận 1 thông báo thụ lý vụ án. CĐM đang trông ngóng những diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Bất ngờ: Hóa ra, bà Phương Hằng từng 'thách đố' bà Lê Thị Giàu kiện tụng trước khi bị đâm đơn đòi bồi thường 1.000 tỷ Vụ việc bà Lê Thị Giàu đâm đơn kiện bà Phương Hằng khiến CĐM xôn xao từ hôm qua đến bây giờ. Nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc nguyên do khiến bà chủ Đại Nam bị kiện "gắt" đến vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-le-thi-giau-giai-thich-can-ke-ly-do-het-gia-boi-thuong-khung-1000-ty-dong-407420.html