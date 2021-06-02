'Cuộc đụng độ giới thượng lưu' gọi tên bà Phương Hằng: Bị kiện ra tòa, bồi thường 1.000 tỷ, CĐM còn hả hê 'nghiệp quật là đây'

Chiều 1/6, thông tin về việc bà Lê Thị Giàu kiện và đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng đã khiến CĐM xôn xao, bàn tán rôm rả MXH. Trước thông tin đó, nhiều người tỏ ra thương xót cho bà chủ Đại Nam, số khác lại tỏ ra hả hê, vui sướng vì bà chủ Đại Nam phải đối mặt với kiện tụng.

Theo Tuổi Trẻ, TAND quận 1, TP.HCM vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu - chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây - và bị đơn Nguyễn Phương Hằng - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam. Theo đó, vào ngày 14/5, bà Phương Hằng đã livestream "chỉ mặt điểm tên" bà Lê Thị Giàu và chùa Phước Sơn. Ngay sau đó, bà Giàu đã làm đơn khởi kiện bà Phương Hằng ra TAND quận 1. Hiện vụ việc đã được TAND quận 1 thụ lý, giải quyết.

Theo như đơn khởi kiện, bà Giàu cho biết năm 2017 bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bà Giàu cho rằng cả 2 không có quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè, nhưng thời gian này bà Hằng thường nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa, bà đã lập vi bằng về các tin nhắn này. Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà. Đồng thời xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.

Do đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube. Đồng thời bà Hằng phải trả cho bà Giàu 1.000 tỷ để bồi thưởng tổn hại về danh dự. Bà chủ Bình Tây tố bà chủ Đại Nam bôi nhọ danh dự, đặt điều vu khống - Ảnh chụp màn hình Trước thông tin về vụ kiện tụng, bà Phương Hằng vẫn đang giữ im lặng và không có động thái gì. Tuy nhiên CĐM lại bắt đầu lên tiếng, bày tỏ quan điểm về vụ việc này. Cụ thể, trên MXH xuất hiện nhiều bình luận với 2 chiều hướng khác nhau. Một bên tỏ ý thương cảm cho nữ đại gia Đại Nam, khi vừa tuyên bố từ giã "đấu tố" khẩu chiến thì lại gặp phải "chuyện mới". Mặt khác, 1 số người lại thể hiện thái độ hả hê, vui sướng khi thấy bà Hằng bị kiện. Thậm chí họ còn cho rằng bà chủ Đại Nam bị như vậy là đáng. Cư dân mạng hả hê khi thấy vợ ông Dũng 'lò vôi' bị kiện - Ảnh chụp màn hình Một số khác cho rằng bà chủ Bình Tây đang phi lý khi yêu cầu đòi tới 1.000 tỷ - Ảnh chụp màn hình Trong khi nữ đại gia Đại Nam vừa mới tuyên bố "đình chiến" vào tối hôm 31/5, thì "sóng gió" lại bất ngờ ập tới. Hiện tại CĐM đang rất nóng lòng chờ đợi phản ứng của vợ ông Dũng "lò vôi" về việc này và liệu 1 cuộc chiến mới có nổ ra?

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi' Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-dung-do-gioi-thuong-luu-goi-ten-ba-phuong-hang-bi-kien-ra-toa-boi-thuong-1000-ty-cdm-con-ha-he-nghiep-quat-la-day-407331.html