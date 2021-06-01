Nhiều giả thiết khi bà Phương Hằng rời Việt Nam: Hàng ngàn công nhân Đại Nam thất nghiệp, cả trăm trẻ em không được mổ tim, người nghèo sẽ thiệt thòi?

Trong livestream tối qua ngày 31/5, bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố trong nước mắt việc mình và chồng sẽ rời Việt Nam sau khi bệnh dịch được kiểm soát. Thông báo của nữ đại gia khiến nhiều người ngỡ ngàng và đặt ra hàng loạt giả thiết về những tổn thất nghiêm trọng nếu bà ra đi.

Sau màn "ké" livestream của chồng vào hôm 29/5, bà Phương Hằng đã "comeback" vào tối qua khiến CĐM xôn xao trở lại. Khác với những màn bóc phốt, chỉ trích nghệ sĩ thường thấy, nữ đại gia trở lại nhẹ nhàng và chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống như đã thông bao trước đó. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là "bà chúa drama" bỗng bật khóc tức tưởi khi chia sẻ về việc bị chửi rủa thậm tệ trên MXH. Nữ đại gia còn tuyên bố sẽ đóng cửa Đại Nam, cùng ông xã rời Việt Nam vì không chịu thêm được áp lực từ dư luận. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện. Nữ đại gia nhấn mạnh sẽ rời đi trong danh dự, kiêu hãnh vì bản thân “không còn chút nhuệ khí nào”. Bà chủ Đại Nam nghẹn ngào: "Việc làm từ thiện của tôi mà tôi bị tổn thương quá nhiều. Sự tử tế của tôi bị người ta giẫm đạp lên quá nhiều. Tình thương của tôi dành cho ai? Cho những người nghèo khổ, những người khó khăn, những người rất cần tôi. Nhưng những người không cần tôi, họ mỉa mai, giẫm đạp lên lòng tử tế của tôi. Nói thật với quý vị, gần đây tôi gần như sụp đổ. Tôi không muốn làm nữa.

Tôi nói với anh Dũng, tôi muốn giải thể công ty nữa là khác, để cho tôi sống một cuộc đời bình an. Tôi đã nỗ lực quá nhiều để rồi nhận lấy những gì quá phũ phàng. Tôi không còn một ý chí nào, một niềm tin nào, một sức mạnh nào để giữ gìn quỹ thiện nguyện muốn giúp đời nữa. Bởi vì những người cần tôi thì họ yêu tôi tha thiết. Một người mạnh mẽ như thế này đôi khi phải rơi nước mắt. Bởi vì họ chưa bao giờ khổ, chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh con đau, bệnh tật mà không có tiền trong túi nên họ không thấy trân trọng những người đi làm thiện". Sau cùng, nữ đại gia tuyên bố: "Có khi em sẽ rời khỏi Việt Nam và đóng toàn bộ quỹ từ thiện lại. Em không có lỗi gì hết. Em sẽ rời đi trong danh dự".

Sau tuyên bố này của nữ đại gia, CĐM đã không khỏi ngỡ ngàng khi bà Phương Hằng muốn từ bỏ những thành quả mà 2 vợ chồng đã gây dựng. Bên cạnh đó, nhiều người còn đặt ra nhiều giả thuyết về hậu quả nếu như nữ đại gia rời Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến KCN Sóng Thần và khu du lịch Đại Nam cùng nhiều công ty lớn nhỏ thuộc quyền sở hữu của 2 vợ chồng sẽ đóng cửa, kéo theo đó là hàng nghìn công nhân mất việc. Được biết, mỗi năm, doanh nghiệp của bà Phương Hằng đều trích một số tiền cực lớn để lập ra hàng loạt các quỹ từ thiện. Trong đó, nổi bật nhất là quỹ mổ tim Hằng Hữu đã hoạt động suốt 7 năm hỗ trợ cho nhiều mảnh đời khó khăn, những cháu nhỏ bị bệnh tim, não úng thủy được mổ miễn phí. Trước tuyên bố trong nước mắt của nữ đại gia, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng thể hiện sự lo lắng cho các công nhân và em nhỏ. CĐM thể hiện sự lo lắng trước thông tin bà Hằng rời Việt Nam - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên đây chỉ là giả thiết của cư dân mạng và lời bà Hằng có thể là được nói ra trong trường hợp bà đang buồn vì bị CĐM quay lưng nên không thể coi là thật.

'Ké' livestream của chồng, bà Phương Hằng lên tiếng: 'Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang làm tiền' Chiều 30/5, ông Dũng "lò vôi" xuất hiện trên livestream để tiếp tục chia sẻ về những ồn ào trong thời gian vừa qua. Cuối buổi phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng bất ngờ xuất hiện và có đưa ra 1 số lời cảnh báo đến cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-gia-thiet-khi-ba-phuong-hang-roi-viet-nam-hang-ngan-cong-nhan-dai-nam-that-nghiep-ca-tram-tre-em-khong-duoc-mo-tim-nguoi-ngheo-se-thiet-thoi-407274.html