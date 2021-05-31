'Ké' livestream của chồng, bà Phương Hằng lên tiếng: 'Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang làm tiền'

Chiều 30/5, ông Dũng "lò vôi" xuất hiện trên livestream để tiếp tục chia sẻ về những ồn ào trong thời gian vừa qua. Cuối buổi phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng bất ngờ xuất hiện và có đưa ra 1 số lời cảnh báo đến cộng đồng mạng.

Livestream của bà Phương Hằng đã khiến cho cư dân mạng đứng ngồi không yên suốt mấy tháng nay. Mặc dù những thông tin mà bà chia sẻ vẫn chưa được kiểm chứng về độ chính xác, nhưng không thể phủ nhận những thông tin bà đưa ra đã khiến dư luận xôn xao, bán tín bán nghi. Ngoài ra, một bộ phận người dân tỏ ra bức xúc khi những nội dung bà truyền tải trên sóng livestream có phần dung tục, phản cảm, thậm chí là miệt thị một số người nổi tiếng. Tuy nhiên sau khi có lời hứa sẽ lên sóng vào tối 29/5 thì nữ đại gia bất ngờ "cáo bệnh" nghỉ livestream giữa lúc Bộ TT&TT vào cuộc, siết chặt các nội dung livestream phản cảm, dung tục và sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đó, vào 15h ngày 30/5, ông Dũng "lò vôi" gây bất ngờ khi "tiếp sóng" của vợ. Suốt buổi phát trực tiếp, vị đại gia nói về những ồn ào gần đây của vợ mình. Đại gia cho biết, vợ ông là một "nạn nhân" và từng đứng ra tố cáo ông Võ Hoàng Yên ra cơ quan chức năng. Ban đầu bà Hằng chỉ muốn đứng ra tố cáo ông Yên vì không muốn người dân tiếp tục bị lừa gạt, dù cho ông thừa nhận "là một tổng giám đốc, nói ra mình bị lừa xấu hổ lắm". Vì nóng tính nên theo ông, khi bà Hằng bị chỉ trích đã dùng lời lẽ không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội: "Các bạn thấy không, nhiều khi do cảm xúc, không kiềm chế được lời nói".

Điều đặc biệt, trong buổi livestream, chia sẻ về văn bản của Bộ TT&TT trước đó, ông Dũng cho hay: "Tôi rất mừng và trăm ngàn lần cảm ơn Bộ TT&TT vì đã ra một văn bản rất kịp thời để lành mạnh hoá các hoạt động trên cộng đồng mạng". Dũng 'lò vôi' lên sóng thay vợ - Ảnh chụp màn hình Đến gần cuối livestream, nữ đại gia bất ngờ xuất hiện và có lời cảnh tỉnh đến cộng đồng mạng về vụ việc có người mạo danh đưa ra thông tin đóng 20 triệu sẽ được gặp và trò chuyện với CEO Phương Hằng.

Nữ đại gia xuất hiện tươi tắn như thường ngày sau thông báo cáo bệnh - Ảnh chụp màn hình Bà Hằng cho hay: "Tôi cảnh báo vụ việc có người nói được gặp Phương Hằng sẽ đóng 20 triệu chuyển khoản. Tôi khẳng định mình không quảng cáo đất đai tài sản, không bao giờ đi quảng cáo bán bất động sản, rủ ai bỏ tiền bạc vào bất cứ tài khoản nào, từ việc từ thiện đến đi gặp bà Phương Hằng". Theo đó, có 1 thông tin lan truyền trên MXH là nếu muốn gặp bà Hằng chỉ cần đóng 20 triệu. Đã có một "chị người quen" của nữ đại gia lên tiếng thắc mắc tại sao quen biết mà vẫn phải đóng 20 triệu đồng. Chính điều này đã khiến bà chủ Đại Nam phải lên tiếng: "Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang 'làm tiền'".

Bà Hằng lên tiếng cảnh tình mọi người vì có 1 số thành phần giả mạo, trục lợi từ tên tuổi của mình - Ảnh chụp màn hình Trước khi kết thúc livestream, bà Phương Hằng còn khẳng định văn bản mà Bộ TT&TT đưa ra là rất phù hợp và có ích cho bà: "Tôi không muốn trở thành người ăn nói không ra gì, văn bản có lợi cho tôi, đây là cơ hội để không ai chửi rủa, làm nhục tôi trên mạng xã hội. Chính quyền làm rất đúng". Cũng từ sau livestream này, bà chủ Đại Nam chia sẻ sẽ vẫn tiếp tục phát trực tiếp nhưng chỉ để chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, gia đình.

'Hacker ruột' của bà Phương Hằng tiết lộ gia đình bị liên lụy khi 'khui' hàng loạt bí mật động trời của sao Vbiz N.H.K. được CĐM biết đến là "IT ruột" của bà Phương Hằng sau khi giúp nữ đại gia moi móc hàng loạt bí mật động trời. Nam IT cho biết sẽ tiếp tục về phe vợ Dũng "lò vôi" dù bị gia đình ngăn cản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-livestream-cua-chong-ba-phuong-hang-len-tieng-em-phai-canh-tinh-chu-khong-nguoi-ta-noi-em-dang-lam-tien-407089.html