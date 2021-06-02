Sau tin bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ, bà Phương Hằng thông báo livestream 'ngay và luôn' với nội dung gây sốc

Mới hôm qua, thông tin bà Phương Hằng bị doanh nhân Lê Thị Giàu kiện và đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng đã khiến CĐM xôn xao. Đến sáng nay, bà chủ Đại Nam bất ngờ thông báo lên sóng vào tối nay.
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Chiều tối qua ngày 1/6, doanh nhân Lê Thị Giàu bất ngờ tuyên bố đơn khởi kiện bà Phương Hằng đã được TAND quận 1, TP.HCM thụ lý. Cụ thể, bà chủ Bình Tây tố nữ đại gia Đại Nam vu khống, bịa đặt và bôi nhọ danh dự. Gây sốc hơn là bà Giàu yêu cầu bà Hằng phải bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.
Trước tin tức gây chấn động MXH này, CĐM tò mò xem phản ứng của vợ ông Dũng "lò vôi" sẽ như thế nào. Ngay sáng nay, đại diện phía CEO Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng thông báo nữ đại gia sẽ livestream vào 20h tối nay.
Tuy nhiên, trong thông báo, bà chủ Đại Nam chia sẻ, nội dung buổi livestream hôm nay nói về những chủ đề thú vị mà bà đã tích lũy từ những trải nghiệm của mình trong suốt hơn 30 năm qua mà không nhắc gì đến vụ việc với bà Giàu. Điều này càng làm cho CĐM hoài nghi liệu có phải do bà đã cam kết "dừng chiến" nên mới không muốn đả động đến?