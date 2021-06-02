Sau tin bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ, bà Phương Hằng thông báo livestream 'ngay và luôn' với nội dung gây sốc

Mới hôm qua, thông tin bà Phương Hằng bị doanh nhân Lê Thị Giàu kiện và đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng đã khiến CĐM xôn xao. Đến sáng nay, bà chủ Đại Nam bất ngờ thông báo lên sóng vào tối nay.

Chiều tối qua ngày 1/6, doanh nhân Lê Thị Giàu bất ngờ tuyên bố đơn khởi kiện bà Phương Hằng đã được TAND quận 1, TP.HCM thụ lý. Cụ thể, bà chủ Bình Tây tố nữ đại gia Đại Nam vu khống, bịa đặt và bôi nhọ danh dự. Gây sốc hơn là bà Giàu yêu cầu bà Hằng phải bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.

Bà Giàu tuyên bố lập vi bằng để kiện bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Trước tin tức gây chấn động MXH này, CĐM tò mò xem phản ứng của vợ ông Dũng "lò vôi" sẽ như thế nào. Ngay sáng nay, đại diện phía CEO Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng thông báo nữ đại gia sẽ livestream vào 20h tối nay.

Thư ký của bà Hằng thông báo nữ đại gia sẽ livestream vào tối nay - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trong thông báo, bà chủ Đại Nam chia sẻ, nội dung buổi livestream hôm nay nói về những chủ đề thú vị mà bà đã tích lũy từ những trải nghiệm của mình trong suốt hơn 30 năm qua mà không nhắc gì đến vụ việc với bà Giàu. Điều này càng làm cho CĐM hoài nghi liệu có phải do bà đã cam kết "dừng chiến" nên mới không muốn đả động đến?

'Cuộc đụng độ giới thượng lưu' gọi tên bà Phương Hằng: Bị kiện ra tòa, bồi thường 1.000 tỷ, CĐM còn hả hê 'nghiệp quật là đây' Chiều 1/6, thông tin về việc bà Lê Thị Giàu kiện và đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng đã khiến CĐM xôn xao, bàn tán rôm rả MXH. Trước thông tin đó, nhiều người tỏ ra thương xót cho bà chủ Đại Nam, số khác lại tỏ ra hả hê, vui sướng vì bà chủ Đại Nam phải đối mặt với kiện tụng.

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