Thông tin bà Phương Hằng bi kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng khiến CĐM xôn xao, truy tìm danh tính người nộp đơn kiện mới phát hiện là "người quen".

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, TAND quận 1, TP.HCM vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây và bị đơn Nguyễn Phương Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam. Trong đoạn video trên báo Tuổi Trẻ, bà Giàu cho hay: "Hôm nay, tôi là nạn nhân của bà Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi và thương hiệu sản phẩm của tôi".

Trước đó, ngày 14/5, bà Phương Hằng đã livestream "điểm mặt" một người phụ nữ tên Lê Thị Giàu. Theo đó, bà chủ Đại Nam gọi người phụ nữ đó là "doanh nhân lừa bịp", mua tượng Phật và hoa không trả tiền. Bà Phương Hằng từng livestream và nhắc đến người phụ nữ tên Lê Thị Giàu - Ảnh chụp màn hình Trong đơn khởi kiện, bà Giàu cho biết năm 2017 bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, giữa 2 người không có quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè, nhưng thời gian này bà Hằng thường nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa. Chính vì vậy mới dẫn đến vụ kiện tụng này.

Nữ doanh nhân Lê Thị Giàu kiện bà chủ Đại Nam vì hành vi vu khống, bịa đặt - Ảnh cắt từ clip Thông tin bà Giàu nộp đơn kiện và đòi bồi thường 1.000 tỷ đã khiến CĐM xôn xao và nhanh chóng "truy tìm" thông tin về người phụ nữ "đối đầu" với bà Phương Hằng. Được biết bà Giàu, tên đầy đủ Lê Thị Giàu là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Bình Tây; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân Lê Thị Giàu thường xuyên đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện như nhận bảo trợ cho con nữ công nhân tử vong do Covid-19, phát động phong trào thiện nguyện cùng Bình Tây mùa Vu Lan... Chân dung bà chủ công ty Thực phẩm Bình Tây - Ảnh: Internet Hiện tại, vụ kiện tụng giữa 2 nữ doanh nhân lừng lẫy này đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Hiện, về phía bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ việc trên.

'Ké' livestream của chồng, bà Phương Hằng lên tiếng: 'Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang làm tiền' Chiều 30/5, ông Dũng "lò vôi" xuất hiện trên livestream để tiếp tục chia sẻ về những ồn ào trong thời gian vừa qua. Cuối buổi phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng bất ngờ xuất hiện và có đưa ra 1 số lời cảnh báo đến cộng đồng mạng.

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