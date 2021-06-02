Hé lộ danh tính người phụ nữ đâm đơn kiện bà Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ, thì ra là 'người quen'

Xã hội 02/06/2021 07:13

Thông tin bà Phương Hằng bi kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng khiến CĐM xôn xao, truy tìm danh tính người nộp đơn kiện mới phát hiện là "người quen".

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, TAND quận 1, TP.HCM vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây và bị đơn Nguyễn Phương Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.

Trong đoạn video trên báo Tuổi Trẻ, bà Giàu cho hay: "Hôm nay, tôi là nạn nhân của bà Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi và thương hiệu sản phẩm của tôi".

Trước đó, ngày 14/5, bà Phương Hằng đã livestream "điểm mặt" một người phụ nữ tên Lê Thị Giàu. Theo đó, bà chủ Đại Nam gọi người phụ nữ đó là "doanh nhân lừa bịp", mua tượng Phật và hoa không trả tiền.

Hé lộ danh tính người phụ nữ đâm đơn kiện bà Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ, thì ra là 'người quen' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng từng livestream và nhắc đến người phụ nữ tên Lê Thị Giàu - Ảnh chụp màn hình

Trong đơn khởi kiện, bà Giàu cho biết năm 2017 bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, giữa 2 người không có quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè, nhưng thời gian này bà Hằng thường nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa. Chính vì vậy mới dẫn đến vụ kiện tụng này. 

ba Phuong Hang 3
Nữ doanh nhân Lê Thị Giàu kiện bà chủ Đại Nam vì hành vi vu khống, bịa đặt - Ảnh cắt từ clip

Thông tin bà Giàu nộp đơn kiện và đòi bồi thường 1.000 tỷ đã khiến CĐM xôn xao và nhanh chóng "truy tìm" thông tin về người phụ nữ "đối đầu" với bà Phương Hằng.

Được biết bà Giàu, tên đầy đủ Lê Thị Giàu là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Bình Tây; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân Lê Thị Giàu thường xuyên đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện như nhận bảo trợ cho con nữ công nhân tử vong do Covid-19, phát động phong trào thiện nguyện cùng Bình Tây mùa Vu Lan...

ba Phuong Hang 2
Chân dung bà chủ công ty Thực phẩm Bình Tây - Ảnh: Internet

Hiện tại, vụ kiện tụng giữa 2 nữ doanh nhân lừng lẫy này đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Hiện, về phía bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ việc trên.

'Ké' livestream của chồng, bà Phương Hằng lên tiếng: 'Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang làm tiền'

'Ké' livestream của chồng, bà Phương Hằng lên tiếng: 'Em phải cảnh tỉnh chứ không người ta nói em đang làm tiền'

Chiều 30/5, ông Dũng "lò vôi" xuất hiện trên livestream để tiếp tục chia sẻ về những ồn ào trong thời gian vừa qua. Cuối buổi phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng bất ngờ xuất hiện và có đưa ra 1 số lời cảnh báo đến cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Thị Giàu bà Phương Hằng bà Phương Hằng bị kiện

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1