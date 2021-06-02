Màn 'comeback' giàn giụa nước mắt của bà Phương Hằng gây sốc vì nhan sắc 'xuống dốc' không phanh

Trong livestream tối ngày 31/5, bà Phương Hằng gây sốc khi xuất hiện với vẻ ngoài không được chỉnh chu, lộng lẫy như những lần trước. Nữ đại gia cho biết đã 3 đêm bà thức trắng nên nhan sắc có phần tụt dốc, nhưng vẫn tuyên bố: "Ai đẹp hơn tôi, tôi ghét lắm".

Sau khi cáo bệnh nghỉ livestream, nữ đại gia Phương Hằng đã quay trở lại đường đua drama để tiếp tục "bộ phim dài tập" còn đang dang dở. Tuy nhiên, như đã thông báo trong buổi "ké" sóng của chồng trước đó, bà chủ Đại Nam không lên tiếng về bất kỳ lùm xùm nào trong showbiz nữa mà chỉ tập trung chia sẻ về cuộc sống gia đình.

Nữ đại gia thậm chí còn không búi tóc cầu kỳ như mọi lần - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, điều khiến người theo dõi bất ngờ nhất là vợ của ông Dũng "lò vôi" không xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, cầu kỳ, ăn diện "lồng lộn" như những buổi phát sóng trước đó, mà lại đơn giản hơn và thậm chí còn liên tục khóc nức nở.

Nữ đại gia không ngại 'trôi' lớp makeup mà vẫn dùng khăn giấy lau nước mắt - Ảnh chụp màn hình

Bà chủ Đại Nam đanh thép thường ngày bị thay thể bằng cô Phương Hằng mắt đẫm lệ - Ảnh chụp màn hình

Trong các livestream trước đây, nhan sắc chính là điều mà bà Phương Hằng tự hào và liên tục nói đùa với khán giả rằng: "Em đẹp không quý vị? Ngay cả việc làm cho mình bớt đẹp, em cũng không làm được". Vậy mà tối qua, nữ đại gia lại trông kém sắc vì chỉ makeup đơn giản, tóc tai để xõa kém gọn gàng và cũng không diện quá nhiều trang sức lóa mắt như trước kia.

Gu thời trang sang chảnh và màn khoe trang sức 'một rổ' kim cương của bà chủ Đại Nam trước đây - Ảnh chụp màn hình

Lý giải về việc xuất hiện "kém xinh" lần này, vợ ông Dũng cho hay đã thức trắng 3 đêm vì đau ốm nên tinh thần xuống dốc, nhan sắc cũng theo đó mà nhợt nhạt. Mặc dù khóc lóc, xúc động là vậy nhưng nữ đại gia vẫn không quên tuyên bố: "Ai đẹp hơn tôi, tôi ghét lắm" khiến CĐM được 1 phen cười ngặt nghẽo.

Nhiều giả thiết khi bà Phương Hằng rời Việt Nam: Hàng ngàn công nhân Đại Nam thất nghiệp, cả trăm trẻ em không được mổ tim, người nghèo sẽ thiệt thòi? Trong livestream tối qua ngày 31/5, bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố trong nước mắt việc mình và chồng sẽ rời Việt Nam sau khi bệnh dịch được kiểm soát. Thông báo của nữ đại gia khiến nhiều người ngỡ ngàng và đặt ra hàng loạt giả thiết về những tổn thất nghiêm trọng nếu bà ra đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-comeback-gian-giua-nuoc-mat-cua-ba-phuong-hang-gay-soc-vi-nhan-sac-xuong-doc-khong-phanh-407292.html