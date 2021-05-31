Ông Dũng 'lò vôi' tiếp sóng bà Phương Hằng: 'Vợ tôi là nạn nhân'

Xã hội 31/05/2021 06:24

Sau khi bà Phương Hằng tuyên bố ngừng livestream vì lý do sức khỏe, ngay chiều nay 30/5, ông Huỳnh Uy Dũng đã "tiếp sóng" và có những chia sẻ mới nhất.

Sáng nay 30/5, ông Dũng "lò vôi" đã thông báo sẽ có hoạt động livestream vào chiều cùng ngày để tiếp tục chia sẻ đến cộng đồng mạng. 

Ông Dũng 'lò vôi' tiếp sóng bà Phương Hằng: 'Vợ tôi là nạn nhân' - Ảnh 1
Thông báo từ phía vợ chồng ông Dũng - Ảnh chụp màn hình

Đúng như hẹn, chiều ngày 30/5, đại gia Đại Nam đã xuất hiện "đơn độc". Mở đầu livestream, đại gia Đại Nam tuyên bố vợ mình là "nạn nhân của MXH". Thậm chí, ông chia sẻ, không hề muốn nói ra chuyện này bởi "một Tổng giám đốc mà nói ra bị lừa thì xấu hổ lắm chứ?", thế nhưng, vợ ông vẫn kiên trì lên tiếng. Ông cũng chia sẻ về việc vợ ông thường xuyên nhắc đến ông Võ Hoàng Yên sau khi đưa đơn đến cơ quan chức năng bởi vì vợ ông cũng từng "là nạn nhân", muốn lên tiếng để đòi lại công bằng cho nhiều người: "Vợ tôi là 1 nạn nhân đi kêu gào và hy sinh cho cộng đồng, để cộng đồng biết được sự thật 14 năm". 

Tuy nhiên ông hết sức bức xúc khi đọc được những lời bình phẩm, chỉ trích bà Phương Hằng trên MXH. Ông cho hay: "Vợ tôi là nạn nhân của mạng xã hội, nhưng cộng đồng trên mạng Facebook đã chửi rủa vợ tôi". 

Ông Dũng 'lò vôi' tiếp sóng bà Phương Hằng: 'Vợ tôi là nạn nhân' - Ảnh 2
Ông Dũng bức xúc vì vợ mình bị chửi rủa trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, sau khi nữ đại gia Đại Nam lên tiếng về ồn ào kiện tụng đã có rất nhiều người ủng hộ bà, nhưng sau khi chuyển hướng qua công kích 1 số nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng lại thu về lượng anti-fan không hề nhỏ và nhận nhiều lời chỉ trích. Ông Dũng cũng chia sẻ thêm: "Các bạn là đàn ông như tôi đi, ghép những đoạn ghi âm để phá vào cho tan nát gia đình, các bạn có cảm giác như thế nào. Các bạn có trách nhiệm thế nào khi vợ mình vừa bị lừa gạt, vừa là nạn nhân kia, lại trở thành nạn nhân khác". 

Mặc dù thời gian vừa qua là cuộc chiến "công ty TNHH 1 mình tôi" của bà Phương Hằng, nhưng ngay sau khi nữ đại gia không tiếp tục livestream nữa thì ông Dũng chính là người lên tiếng và trần tình thay cho vợ. 

Hồi đầu tháng 3/2021, theo Thanh Niên, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Ngoài ra, ngày 2/3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã có cuộc làm việc giữa ông Võ Hoàng Yên và đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP.HCM. Tại buổi làm việc này, ông Yên đã giải thích về số tiền vợ chồng ông Dũng ủng hộ lũ lụt và ông Yên khẳng định không lừa đảo, không lấy tiền của vợ chồng ông Dũng.

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N.H.K. được CĐM biết đến là "IT ruột" của bà Phương Hằng sau khi giúp nữ đại gia moi móc hàng loạt bí mật động trời. Nam IT cho biết sẽ tiếp tục về phe vợ Dũng "lò vôi" dù bị gia đình ngăn cản.

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