Bất ngờ: Hóa ra, bà Phương Hằng từng 'thách đố' bà Lê Thị Giàu kiện tụng trước khi bị đâm đơn đòi bồi thường 1.000 tỷ

Xã hội 02/06/2021 15:28

Vụ việc bà Lê Thị Giàu đâm đơn kiện bà Phương Hằng khiến CĐM xôn xao từ hôm qua đến bây giờ. Nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc nguyên do khiến bà chủ Đại Nam bị kiện "gắt" đến vậy.

Chiều tối qua ngày 1/6, doanh nhân Lê Thị Giàu bất ngờ tuyên bố đơn khởi kiện bà Phương Hằng đã được TAND quận 1, TP.HCM thụ lý. Cụ thể, bà chủ Bình Tây tố nữ đại gia Đại Nam vu khống, bịa đặt và bôi nhọ danh dự. Gây sốc hơn là bà Giàu yêu cầu bà Hằng phải bồi thường số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. 

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Bà Giàu tuyên bố lập vi bằng để kiện bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Số tiền bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng khiến CĐM sốc nặng vì qúa khổng lồ. Theo như đơn kiện, bà Lê Thị Giàu cho hay, năm 2017 bà có quan hệ quen biết với bà Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn thiền viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bà Giàu cho rằng cả 2 không có quan hệ làm ăn, không phải là bạn bè, nhưng thời gian này bà Hằng thường nhắn tin cho bà với lời lẽ xúc phạm, mang tính đe dọa, bà đã lập vi bằng về các tin nhắn này.

Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà. Đồng thời xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị Thiên Đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.

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Thông báo thụ lý vụ án của TAND quận 1 - Ảnh: Người Lao Động

Do đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Hằng gỡ bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube. Đồng thời bà Hằng phải trả cho bà Giàu 1.000 tỷ để bồi thường tổn hại về danh dự.

Ngay sau đó, CĐM cũng nhanh chóng "đào" lại đoạn livestream mà bà Hằng nhắc đến bà Giàu. Cụ thể trong livestream hôm 14/5, nữ đại gia Đại Nam tuyên bố: "Đây là cơ hội để tôi bóc mẽ bà Lê Thị Giàu cho quý vị. Quý vị cứ gõ tên Lê Thị Giàu trên Google là sẽ biết cái nhân vật Mì lá Bồ Đề, nước tương với dầu Nhị Thiên Đường. Tôi có nghe ông Yên nói dầu này là dầu đểu". Không những thế, CĐM còn bất ngờ hơn khi trong chính buổi phát trực tiếp đó, bà chủ Đại Nam đã từng "thách thức" bà Giàu kiện mình. Vợ Dũng "lò vôi" nói: "Nếu mà tôi nói sai thì Lê Thị Giàu cứ đi thưa tôi".

Hiện tại về phía bà Phương Hằng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào có liên quan đến vụ việc.

Sau tin bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ, bà Phương Hằng thông báo livestream 'ngay và luôn' với nội dung gây sốc

Sau tin bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ, bà Phương Hằng thông báo livestream 'ngay và luôn' với nội dung gây sốc

Mới hôm qua, thông tin bà Phương Hằng bị doanh nhân Lê Thị Giàu kiện và đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng đã khiến CĐM xôn xao. Đến sáng nay, bà chủ Đại Nam bất ngờ thông báo lên sóng vào tối nay.

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